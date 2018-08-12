İşitme Engelliler U21 Milli Takımı, Avrupa şampiyonu oldu

STOCKHOLM (DHA) - U21 İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda Türkiye, finalde Ukrayna\'yı 4-0 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

İsveç\'in başkenti Stockholm\'de bulunan Hammnarby IP Stadı\'nda oynanan final karşılaşmasında Türkiye\'ye galibiyeti getiren golleri 4\'üncü dakikada Kazım Kılıç, 12\'nci dakikada Ahmet Ergin, 33\'üncü dakikada Emrecan Dönmez ve 61\'inci dakikada Serkan Aydın kaydetti.

Turnuvanın en iyi oyuncusu ödülünü ise Türk milli oyuncu Emrecan Dönmez aldı.

Maçın ardından futbolcular, yedek kulübesindeki oyuncular ve teknik heyet, büyük sevinç yaşadı ve şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törende ay yıldızlı futbolcular, ikincilik madalyasını alan Ukraynalı futbolcuları ve teknik heyeti alkışlayarak teselli ederken, Türkiye\'ye kupasını Uluslararası İşitme Engelliler İsveç Federasyonu Başkanı Björn Reyn verdi. Kupayı alan milliler, sahada şampiyonluk turu attı.

BAKAN KASAPOĞLU\'NDAN KUTLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, U21 İşitme Engelliler Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda şampiyon olan Türkiye İşitme Engelliler U21 Milli Takımı\'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

\"İsveç\'te düzenlenen İşitme Engelliler 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası\'nda birbirinden güçlü rakiplerini mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan İşitme Engelli Milli Futbolcularımızı yürekten kutluyorum. Gösterdikleri üstün çabayla engellerini aşan milli takımımız kazandıkları şampiyonlukla ülkemizi gururlandırmıştır. Milletimizi sevince boğan milli takımımızın elde ettiği bu başarıda emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. İşitme Engelliler Milli Futbol Takımımızın başarılarının devamını diliyorum.\"