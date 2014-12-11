İşitme Engelliler Spor Federasyonu'na işiten başkan adayları!

Yurt dışına usulsüz adam kaçırma suçlamasıyla Spor Genel Müdürlüğü Disiplin Kurulu’ndan 2 yıl men cezası alan ve görevi sona eren İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Osman Arslan’ın yerine aday olan 2 kişinin, yüz binlerce işitme ve konuşma engelliyi ‘temsil etmediği’ ortaya çıktı.

İşitme Engelliler Federasyonu’nun seçim kararı almasından sonra, adaylık için adı geçen isimlerden iş adamı Ahmet Öztürk ve Yenimahalle AKP Meclis üyesi Kerim Vural’ın işitme veya konuşma gibi bir engellerinin bulunmaması, camia içinde tepkiyle karşılandı. Adı adaylık için geçen Emin Sefil ise, Antalya’da yaptığı toplantıda, delegelerden yeterli sayıda adaylık imzası alamadığı için son anda yarıştan çekildi. Spor Genel Müdürlüğü de başkanlığa aday olan kişilerin engelliler arasından gelmemesini sıkıntı ile karşılarken Avrupa ve dünyadaki benzeri çatı kuruluşların neredeyse tamamının başkanlarının işaret dili ile konuşan kişiler olması ilgi uyandırdı.

Hedef 2017 Olimpiyatı mı?

SGM’ye yakın kaynaklar, 3 adayın da, İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanlığı’na soyunmasının, ‘duygusal’ nedenlere dayandığını iddia ediyor. 3 adayın da 2017 yılında Samsun’da düzenlenecek Deaflympics (İşitme ve Konuşma Engelliler Olimpiyatı) Oyunları’ndaki üstlenmek için 2016’ya kadar başkanlık yapıp, daha sonra oyunlara profesyonel olarak destek vermek amacıyla adaylık süreci yaşadıkları da öne sürüldü. Emin Sefil’in devre dışı kalması ile Ahmet Öztürk ve Kerim Vural’ın sandık yarışına gitmesi, hemen hemen kesinleşti. Adaylardan Ahmet Öztürk’ün inşaat ve turizm alanında, Kerim Vural’ın ise ticari alanda faaliyet gösterdiği biliniyor.

Kerim Vural, usulsüz gri pasaport ve yurt dışına adam suçlaması ile başkanlığı düşen Osman Arslan federasyonunda da görev almıştı. 2017 yılında Samsun’da yapılacak Deaflympics oyunları, bugüne kadar Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı en önemli organizasyon. Uluslararası bilinilirlik olarak Akdeniz Oyunları ve Üniversite oyunlarının önünde yer alan Deaflympics’in toplam bütçesinin ise 500 milyon TL olması bekleniyor. Şu an ön keşif bedeli olarak 32 milyon Avro ayrılan oyunlar için Samsun’daki organizasyon bedelinin 150 milyon Avro’ya kadar çıkacağı söylenirken tesislerinin yüzde 85’inin bitmesi ise büyük avantaj. Oyunlar için Samsun’da 27 bin 750 kişiye işaret dili ile konuşma dersinin verilmesi kabul edilirken Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde de, işitme dili dersinin akademik müfredata girmesi planlanıyor.