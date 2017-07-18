İşitme Engelliler Olimpiyatları Açılış Töreni'nde bomba ihbarı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyatları Açılış Töreni öncesi Yeni Samsun Stadı'nda 2 bomba ihbarı yapıldı. İhbar sonrası, güvenlik güçleri aramalara başladı. Yapılan bomba ihbarları asılsız çıktı. Etkinliğin açılış töreni planlandığı şekilde devam edecek.

Olimpiyat Köyü'nde açılış heyecanı

23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nın açılış seremonisine katılacak sporcular ve antrenörler, açılış heyecanını Olimpiyat Köyü'nde yaşadı.

Türk spor tarihinin ve Deaflympics tarihinin en yüksek katılımlı organizasyonu 23. Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları öncesi, Olimpiyat Köyü'nde bulunan sporcular, açılış seremonisini heyecanla bekledi.

97 ülkeden 3 binin üzerinde sporcunun Samsun'da mücadele edeceği Deaflympics 2017'nin açılış seremonisinde Türk bayrağını taşıyacak olan milli güreşçi İlhan Çıtak, beşinci olimpiyatında mücadele edecek olmasına rağmen ilk günkü heyecanı yaşadığını söyledi.

Basketbol Milli Takımı Başantrenörü Cengiz Kuru da, Samsun halkıyla buluşacakları günü uzun süredir heyecanla beklediklerini belirterek, "Olimpiyat tecrübesi, her sporcunun ve antrenörün yaşaması gereken bir gurur. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız" diye konuştu.

40 günlük güreşçi, 56 yaşında bisikletçi

Olimpiyat Köyü'nde açılışı bekleyen ilginç isimlerden biri 4,5 yaşındaki Hamza Şöhret'ti. Tenis Milli Takımı Başantrenörü Hilal Şöhret ve Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu üyesi Aşkın Şöhret'in çocukları olan Hamza Şöhret, 40 günlükken kıspet giymeye başlamış bir güreşçi olarak foto muhabirlerine poz verdi.

Öte yandan, Türkiye Yol Bisikleti Milli Takımı'nın 56 yaşındaki kaptanı ve aynı zamanda 294 kişilik Türk sporcu kafilesinin en yaşlı ismi Kasım Asma ise hem açılış seremonisini hem de 19 Temmuz'da pedal çevireceği 1.000 metre yarışını heyecanla beklediğini belirtti.

Büyük Britanya'da tecrübe ve gençlik bir arada

34 yaşındaki Büyük Britanyalı çekiççi Bethan Victoria Lishman ise daha önce Taipei ve Sofya'da mücadele edip beşincilik aldığını ve Samsun'da ülkesinin bayrağını taşıyacak olmanın kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Aynı kafilede yer alan 2000 ve 2001 doğumlu genç yüzücüler Ciara Lucy Tappenden, Jasmine Rose Seamarks, Shiona Mcclafferty ve Lucy Sharp ise ilk Olimpiyat tecrübelerine sayılı dakikalar kala bayrak taşıyıcıları Lishman'ın tecrübelerinden faydalanmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kafileler Olimpiyat Köyü'ndeki son hazırlıklarını tamamladıktan sonra, açılış seremonisine katılmak için yeni 19 Mayıs Stadyumu'na doğru yola çıktılar.