İşitme Engelliler Milli Takımı-Serik Belediyespor- 2-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde Serik Belediyespor\'la oynadığı hazırlık maçı 2- 2 tamamlandı.

Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin yönetiminde sürdürüyor. 17 Ekim\'den beri Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde kamp yapan milliler, 29 Ekim\'de saat 16.30\'da Antalya Stadyumu\'nda İngiltere ile karşılaşacak.

2015 yılında Almanya\'da Avrupa Şampiyonu, 2016 yılında İtalya\'da dünya şampiyonu ve 2017 yılında da Samsun\'da düzenlenen olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Milli Takımı, İngiltere maçı öncesinde Serik Belediyespor\'la hazırlık maçı yaptı. Serik Belediyespor Tesisleri\'nde oynanan karşılaşma 2-2 tamamlandı. Serik Belediyespor\'un gollerini 28\'inci dakikada Güven Güneri, 70\'inci dakika Muhammet Akdeniz, millilerin gollerini ise 35\'inci dakikada Hakan Kurt ve 58\'inci dakikada Hüseyin Erol kaydetti.

Maçı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkan yardımcıları Mustafa Taşkaya ve Bünyamin Okudan ile taraftarlar izledi.

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