T24 LogoT24 Logo
Spor

İşitme Engelliler Milli Takımı-Serik Belediyespor- 2-2

Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde Serik Belediyespor'la oynadığı hazırlık maçı 2- 2 tamamlandı

26 Ekim 2017 13:45

Namık Kemal KILINÇ/SERİK,(Antalya), (DHA)- TÜRKİYE İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İngiltere ile oynayacağı maç öncesinde Serik Belediyespor\'la oynadığı hazırlık maçı 2- 2 tamamlandı.
Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası grup elemelerinde İngiltere ile oynayacağı maçın hazırlıklarını İşitme Engelliler Futbol Koordinatörü Ali Metin yönetiminde sürdürüyor. 17 Ekim\'den beri Antalya\'nın Manavgat İlçesi\'nde kamp yapan milliler, 29 Ekim\'de saat 16.30\'da Antalya Stadyumu\'nda İngiltere ile karşılaşacak.
2015 yılında Almanya\'da Avrupa Şampiyonu, 2016 yılında İtalya\'da dünya şampiyonu ve 2017 yılında da Samsun\'da düzenlenen olimpiyatlarda olimpiyat şampiyonu olan İşitme Engelliler Milli Takımı, İngiltere maçı öncesinde Serik Belediyespor\'la hazırlık maçı yaptı. Serik Belediyespor Tesisleri\'nde oynanan karşılaşma 2-2 tamamlandı. Serik Belediyespor\'un gollerini 28\'inci dakikada Güven Güneri, 70\'inci dakika Muhammet Akdeniz, millilerin gollerini ise 35\'inci dakikada Hakan Kurt ve 58\'inci dakikada Hüseyin Erol kaydetti.
Maçı Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkan yardımcıları Mustafa Taşkaya ve Bünyamin Okudan ile taraftarlar izledi.

FOTOĞRAFLI
  

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Namık Kemal KILINÇSERİKAntalya DHA TÜRKİYEEngelliler Futbol Milli Takımı AvrupaSerik BelediyesporTürkiyeEngelliler Futbol Koordinatörü Ali MetinEkimAntalya ManavgatAntalya StadyumuAlmanya AvrupaSamsunEngelliler Milli

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24