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İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı'nın maçı ücretsiz

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞİTME Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere ile yapacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını pazar günü Antalya'da oynayacak

27 Ekim 2017 16:51

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - İŞİTME Engelliler Milli Futbol Takımı, İngiltere ile yapacağı 2019 Avrupa Şampiyonası grup eleme maçını pazar günü Antalya\'da oynayacak. 30 bin kişilik statta karşılaşmaya giriş ücretsiz.
Türkiye Futbol Federasyonu\'nun (TFF) \'Türkiye Futbol Oynuyor\' adlı projesi kapsamında destek verdiği, İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan, milli takım, B Grubu\'ndaki ilk maçında pazar günü İngiltere ile karşılaşacak. Saat 16.00\'da Antalya Stadı\'nda oynanacak maça giriş ücretsiz.
Samsun\'da düzenlenen 2017 İşitme Engelliler Olimpiyatları\'nda şampiyon olan milliler, 17 Haziran 2018\'de ise gruptaki ikinci müsabakasını Çekya ile yapacak. Grupta ilk 2 sırayı alan takımlar, 22 Haziran- 6 Temmuz 2019\'da Yunanistan\'da yapılacak Avrupa Şampiyonası\'na katılmaya hak kazanacak. Avrupa Şampiyonası\'nda 16 takım mücadele edecek.

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