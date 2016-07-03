İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı dünya şampiyonu oldu

Türkiye Futbol Federasyonunun "Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Erkek Milli Futbol Takımı, dünya şampiyonu oldu.

İtalya'nın ev sahipliğinde 19 Haziran'da başlayan ve 16 takımın katıldığı şampiyonanın finalinde Almanya'yı 2-1 yenen ay-yıldızlı takım, üst üste 2. kez dünya şampiyonluğuna ulaştı.

Eboli kentindeki Dirceu Stadı'nda oynanan karşılaşmayı, İtalyan hakem Fabio Maresca yönetti.

Dengeli başlayan maçta ilk yarının sonlarına doğru kontrolü ele geçiren milli takım, rakibi üstünde baskı kurmasına rağmen golü bulamadı ve ilk yarı golsüz tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında iki takım da hücumda etkili olurken, ay-yıldızlı takım 77. dakikada Mehmet Sert'in serbest vuruştan attığı golle 1-0 öne geçti. Maçın 85. dakikasında Almanya, David Black'in golüyle skorda eşitliği sağlarken, normal süresi 1-1 berabere tamamlanan müsabaka uzatmaya gitti.

Uzatma dakikalarının ilk devresinde eşitlik bozulmazken, Türkiye 118. dakikada Murat Şimşek'in attığı golle 2-1 öne geçti. Kalan sürede skorda üstünlüğünü korumayı başaran ay-yıldızlı ekip, 2012'den sonra 2016 yılında da dünya şampiyonu olma başarısı gösterdi.

Türkiye, üçüncü kez düzenlenen şampiyonada 2008 yılında da final oynamıştı.

Şampiyonada dün oynanan üçüncülük maçında ise Rusya, Arjantin'i 5-1 yendi.

Şampiyonluk yolculuğu

Dünya Şampiyonası'nın grup aşamasında İsveç ve Suudi Arabistan'ı 2-1'lik skorla geçen Türkiye, Arjantin ile 1-1 berabere kaldı ve lider olarak çeyrek finale çıktı.

Çeyrek finalde Mısır'ı uzatmalarda bulduğu golle 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, yarı finalde de Rusya'yı aynı skorla geçip finalde Almanya ile eşleşti.

Türkiye, 2008 yılında finalde kaybettiği Almanya'yı 2-1 yenerek hem şampiyonluğa ulaştı hem de rövanşı aldı.