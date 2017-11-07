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Spor

İşitme Engelliler Ligi'nin adı "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirildi

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, isim değişikliğine tepki gösterdi

07 Kasım 2017 21:51

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), işitme engelli sporcuların oynadığı "İşitme Engelliler Ligi'nin" adını "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirdi.

Türkiye  Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: " Türkiye  Futbol Federasyonu'nun " Türkiye  Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ligin adı " Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değişti."

Mehmet Ayan: Bu yapılan ayıp

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni  Mehmet Ayan, lige ismin verilmesine sert tepki gösterdi. Ayan Twitter üzerinden verdiği mesajda "Ayıp ya! İşitme Engellilere ayıp, Turkcell'e ayıp, topluma ayıp, engellilere ayıp!!! Ayıpoğlu ayıp! Bu isim değişikliği bizzat İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından talep edilmiştir! Kesin bilgi" açıklamasını yaptı.

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