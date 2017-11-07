İşitme Engelliler Ligi'nin adı "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), işitme engelli sporcuların oynadığı "İşitme Engelliler Ligi'nin" adını "Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değiştirdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada şu ifadeye yer verildi: " Türkiye Futbol Federasyonu'nun " Türkiye Futbol Oynuyor" projesi kapsamında destek verdiği İşitme Engelliler Spor Federasyonu bünyesinde bulunan ligin adı " Turkcell Sağırlar Futbol Süper Ligi" olarak değişti."

Mehmet Ayan: Bu yapılan ayıp

Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, lige ismin verilmesine sert tepki gösterdi. Ayan Twitter üzerinden verdiği mesajda "Ayıp ya! İşitme Engellilere ayıp, Turkcell'e ayıp, topluma ayıp, engellilere ayıp!!! Ayıpoğlu ayıp! Bu isim değişikliği bizzat İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından talep edilmiştir! Kesin bilgi" açıklamasını yaptı.