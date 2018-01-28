İşitme engelliler için işaret dilini öğreniyorlar

Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, işitme engelli bireylerle iletişim kurabilmek amacıyla düzenlenen İşaret Dili Kursu yoğun ilgi görüyor. Kurs eğitmeni Şermin Taşpınar, “Onların zaten kendi aralarında iletişimi var. Biz, onlarla anlaşmak istiyorsak, işaret dilini öğrenmeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

Ayvalık’ta Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü tarafından İşaret Dili Kursu açıldı. Perşembe ve Cuma günleri gerçekleştirilen kursa katılan 20 kursiyer, eğitmen Şermin Taşpınar’dan işaret dilini öğreniyor. Aralarında anne ve babası işitme engelli olan, küçükken işitme engelli olan ve zaman içinde iyileşen kişilerin yanı sıra, Halk Eğitim Merkezi bünyesinde engelli öğrencilere el sanatları öğreten usta öğretici, engelli bireylere yönelik çalışmalar yapmak için yeni kurulan Kanatsız Melekler Derneği Başkanı, Özel Engelli Merkezi eğitmenlerinin yanı sıra, ev hanımı ve cami müezzini de bulunuyor.

\'BU BİR SORUMLULUKTUR\'

Kursiyerlere, 120 saat süreli verilen kursta birinci seviye eğitim kapsamında, kutlama, tebrik, yakın çevre aile, eğitim, yiyecek ve içecekler, parmak alfabesi öğretiliyor. Kursa katılanlar işitme engelli bireylerin hatırını sorabilecek ve hafif düzeyde iletişim kurabilecek duruma geliyor. Kurs öğretmeni Şermin Taşpınar (28), “Çeşitli konu başlıklarımız var. Başta işitme engelli ile karşılaştığımızda nasıl tanışır, nasıl hal, hatır sorarız konusu var. Üç ay sonunda hafif düzeyde iletişim kurabilecek düzeyde kursumuzu noktalıyoruz. Herkesin işaret dili öğrenmesi gerekiyor. Bu vakit öldürmekten öte bir sorumluluktur. Vicdan sahibi herkesin bunun öğrenmesi gerekiyor ” dedi.

\"İŞARET DİLİ, MİMİKLERDEN, BEDEN DİLİNDEN OLUŞUYOR\"

Eğitimin çok zor olmadığını belirten Taşpınar, “Herkes konuşurken beden dilini, mimiklerini kullanıyor az çok. İşaret dili de mimiklerden tiyatrodan ve beden dilinden oluşuyor. Yani bu işin içine girmeniz yeterli. Herkesi işitme engellilerin dünyasına davet ediyorum. Çünkü işitme engelliler duyan ve konuşulabilen insanlar tarafından anlaşıldıklarını gördükleri zaman çok mutlu oluyorlar ve siz de bu mutluluktan nasipleniyorsunuz” diye konuştu.

Kursiyerlerden özel eğitim öğretmeni Büşra Altınel, Bir öğretmen olarak tüm branş öğretmenlerinin işaret dilini öğrenmesi gerektiğini söyledi. En küçük kursiyer 9 yaşındaki öğrenci Yiğit Değim ise annesiyle birlikte geldiği kursa merakının arttığını ve artık işaret dilini konuşabildiğini ifade etti. Ev hanımı Mehtap Onbaşı da, daha önce oturdukları mahallede işitme engelli biri olduğunu, bu dili bilmediği için yardım edemediğini söyleyip, \"İşitme engelli vatandaşlarımıza yardım etmek için bu kursa katıldım. Evde boş oturacağıma bir şeyler öğreniyorum” diye konuştu. Öğrenci olan kursiyer Enbiye Sarığlu ise “Dışarıda bir işitme engelli ile karşılaştığımda yardım etmek istiyordum. Nasıl biz sizinle şu an anlaşabiliyorsak onlarda bizi anlayabilir. Herkes işaret dilini öğrenmeli” dedi.

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