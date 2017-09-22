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İşitme engelliler için işaret dili ile cuma hutbesi

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-  BURSA’nın Orhangazi Merkez Gazi Orhanbey Camii’nde cuma hutbesi ilk kez işitme engelliler için işaret dili ile de verildi

22 Eylül 2017 17:59

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA)-  BURSA’nın Orhangazi Merkez Gazi Orhanbey Camii’nde cuma hutbesi ilk kez işitme engelliler için işaret dili ile de verildi.
Orhangazi Merkez Gazi Orhanbey Camii’nde cuma hutbesinde bir ilk gerçekleştirildi. Orhangazi Müftülüğü tarafından yapılan uygulamada, cuma namazı öncesi verilen hutbe, işaret dili eğitimi alan bir din görevlisi tarafından cemaat arasındaki işitme engellilere işaret dili ile sunuldu. Orhangazi Müftüsü Yusuf Tuna’nın da namaz öncesinde vaaz verdiği Gazi Orhanbey Camii’nde Cuma hutbesini camiye gelen işitme engelliler de işaret dili ile izlemiş oldu. Cemaat, uygulamadan dolayı İlçe Müftülüğü ile Gazi Orhanbey Camii personeline teşekkür etti.

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