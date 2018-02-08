İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Avrupa'da madalya hedefliyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kamp yapan İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, Belarus\'ta yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası hazırlıklarını sürdürdü. Başantrenör Salih Öztürk, \"Şampiyonada hem takım hem de sporcularımızla bireysel yarışlarda kürsüye çıkmak istiyoruz. 3-4 madalya kazanmayı hedefliyoruz\" dedi.

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı, 22-24 Mart\'ta düzenlenen Belarus\'ta yapılacak İşitme Engelliler Avrupa Salon Atletizm Şampiyonası hazırlıklarına Antalya\'da devam ediyor. 3 antrenör, 1 fizyoterapist yönetiminde günde iki antrenman yapan 7 sporcunun Antalya kampı, 24 Şubat\'ta sona erecek. Milli takım ilk kamp dönemi sonrası 1 haftalık aranın ardından şampiyona öncesi ikinci kamp dönemini gerçekleştirecek. Avrupa şampiyonasında 2\'si gülle atma kategorisinde 9 sporcu yarışacak.

MADALYA HEDEFİ

İşitme Engelliler Atletizm Milli Takım Başantrenörü Salih Öztürk, sporcularının Avrupa salon şampiyonasının ardından Avrupa açık pist, dünya şampiyonası sonrasında da olimpiyat olmak üzere zorlu yarışlara hazırlandığını anlattı. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı sporcularının geçmişte elde ettiği başarıları artırmayı istediklerini anlatan Öztürk, \"Belarus\'taki Avrupa salon şampiyonasında hem milli takım hem de sporcularımızın bireysel yarışta kürsüye çıkmak istiyoruz. Şampiyonada 3-4 madalya kazanmayı hedefliyoruz. Gelecek sene yapılacak dünya şampiyonasında da milli takım olarak altın madalya kazanmayı istiyoruz\" diye konuştu.

\"SPONSOR DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR\"

Milli takımdaki sporcuların başarı seviyesini daha üste yükseltmek için maddi ve manevi desteğe ihtiyaç duyduklarını dile getiren Öztürk, \"Dünya şampiyonu, olimpiyat rekoru sahibi Yasin Süzen\'in de yer aldığı İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı\'nda başarılı sporcularımız var. Sponsorumuz olmaması nedeniyle bazı sıkıntılar yaşıyoruz. Spor malzemesi temini, kamp faaliyetleri gibi sıkıntılarımız var. İşitme Engelliler Atletizm Milli Takımı olarak sponsor desteğine ihtiyacımız var\" dedi.

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