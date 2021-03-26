İşitme engelli genci darp eden ve şantaj uygulayan Fırat Kaya'nın ifadesi ortaya çıktı: Benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu

İzmit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ ve ‘hakaret’ suçundan gözaltına alınan Fırat Kaya, dün emniyette ifade verdi. "Kendisine cinsel ilişki teklif ettiği" için saldırdığını iddia eden Fırat Kaya, "Kendimi kaybederek tekme ve tokatla yüzüne ve başına vurdum. Burnundan kan aktı. Telefonunu zorla alıp resimlerini çektim. Instagram ve Facebook hesaplarında paylaştırdım. Eşcinsel olmasının sonunun bu olduğuyla alakalı birkaç cümle yazdırarak, ders olsun diyerek paylaştırdım" ifadelerini kullandı.

"E.E., benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu"

Sözcü'den İsmail Saymaz'ın haberine göre, kendisi gibi işitme engelli olan Murat Akdemir vesilesiyle E.E. ile tanıştığını iddia eden Kaya, şöyle devam etti:

"E. E. ve Murat Akdemir İzmit Otogarı'nda tanışmış. E.E. anahtarlık ve oyuncakları satmak istediğini belirterek, İzmit'te kafelerin bulunduğu yere götürmesi için yardım istemiş. Murat, E.E.'yi alkol aldığım yere getirdi. Kafelerin bulunduğu yürüyüş yolunu E.E.'ye tarif ettik. Bu şahıs yanımızdan ayrılıp satış yapmaya gitti. Aramıza işitme engelli Emrah Mutlu da katıldı. Dört kişi eve gittik. E.E., benimle cinsel ilişkiye girmek istedi ve tacizde bulundu.

"Ders olsun diyerek paylaştırdım"

Alkolün etkisiyle kendimi kaybederek, tekme ve tokat atarak yüzüne ve başına vurdum. E.E.'nin burnundan kan akmaya başladı. Emrah ve Murat vurmadı. E.E.'den telefonunu zorla aldım, resimlerini çektim. E.E.'nin Instagram ve Facebook hesaplarıyla LGBT grubuna resimleri zorla paylaştırdım. Resimlerin üzerine E.E.'nin eşcinsel olmasının sonunun bu olduğu ile alakalı birkaç cümle yazdırarak, ders olsun diyerek paylaştırdım. E.E.'yi benim darp ettiğim sırada resimleri Murat Akdemir çekti. E.E. zorlamamla resimleri sosyal medyada paylaştı."

Murat Akdemir: Bunları görünce çıldırdı

Fırat Kaya, daha sonra E.E.'yi evden gönderdiğini söylerken, diğer şüpheli Murat Akdemir, “Fırat, E.E.’nin telefonunda cinsel içerikli görüntüler gördü. Bunları görünce çıldırdı. E.E.'yi yumrukla dövdü. Sonra hepimiz E.E.'nin yüzüne tükürdük” dedi.

Mağdur E.E. ise Fırat Kaya ile Aydın'dan tanıştıklarını söyledi. İzmit'te yaşayan Kaya'nın telefonda kendisine, “Burada hediyelik eşya satabilirsin” demesi üzerine işsiz olduğu için İzmit'e gittiğini belirtti. İzmit Otogarı'nda kendisini karşılayan iki erkekle Kaya'nın yanına gittiklerini kaydetti. Bir süre Kaya'nın gösterdiği yerde hediyelik eşya sattıktan sonra akşam dört kişi olarak dağ evine vardıklarını söyledi. Kaya'nın satıştan kazandığı 70 TL'yi vermediğini ve küfrettiğini savundu. Daha sonra eşcinselliği ile ilgili sözler sarf ettiğini anlatan E.E. şöyle devam etti: Biri arkadan kafama vurdu, ardından hepsi vurmaya başladı. Biri kemerle, Fırat eliyle vurdu.

E.E. kendisini arabaya bindirerek otogarda indirdiklerini ve parasını vermediklerini söyledi.