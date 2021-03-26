İşitme engelli genci darp eden Fırat Kaya ve yanındaki isimler tutuklandı

İzmit’te, Engin E.’yi darb edip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat Kaya ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

TIKLAYIN: 30 suç kaydı bulunuyor; İzmit’te işitme engelli genci darp eden ve şantaj uygulayan Fırat Kaya hakkında soruşturma başlatıldı

Olay 22 Mart günü İzmit’te bir bağ evinde meydana geldi. Fırat Kaya iş verme vaadiyle Aydın’da yaşayan kendisi gibi işitme engelli olan Engin E.’yi İzmit’e çağırdı. Fırat Kaya, Engin E.’yi işportada bir gün çalıştırdıktan sonra parasını aldı ve bir bağ evinde darp edip, ardından görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Engin E. olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Görüntülerin tepki toplaması üzerine Fırat Kaya ile olay anında beraber oldukları ileri sürülen E.M. ile M.A. dün gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilen Fırat Kaya’nın işitme engelli tercüman aracılığıyla ifadesi alındı. Fırat Kaya ve yanında bulunan 2 kişi, “Kasten adam öldürmeye teşebbüs, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verileri hukuka aykırı bir şekilde yayma” suçlamasıyla Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.

İzmit’te, Engin E.’yi darbedip görüntülerini sosyal medyada paylaşması üzerine gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Fırat Kaya ve olay anında yanında olan E.M. ve M.A. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.