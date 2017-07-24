İşitme engelli genç voleybolcu Pınar Kaya: Neslihan Demir'i örnek alıyorum

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı'nın genç oyuncusu Pınar Kaya, idolünün milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'i örnek aldığını söyledi. Erkek basketbol milli takımında forma giyen ağabeyi Ali Kaya'nın teşvikiyle ay-yıldızlı ekibe katıldığını belirten 16 yaşındaki sporcu Pınar, Milli takımdada oynamanın kendisi için gurur verici olduğunu söyledi.

TRTSpor'da yer alan habere göre; Pınar Kaya, yaptığı açıklamada, ilk defa Japonya'ya karşı milli formayı giydiğini ve bunun kendisini çok heyecanlandırdığını belirterek, "Çok mutlu oldum. Milli takımda oynamak gurur verici. Ağabeyimin teşvikiyle milli takımdayım. Buraya gelmemi çok istedi. Ben de onun bu fikrine katıldım. İlk başlarda takıma katılmayı hiç istemiyordum. Daha sonra milli takımdaki ortamı gördüm ve çok beğendim. Beni heyecanlandırdığını hissettim." ifadesini kullandı.

Milli takımın çok daha farklı ve güzel bir yer olduğunun farkına vardığını dile getiren milli voleybolcu, şöyle devam etti:

"Bu sene lise birinci sınıfa geçtim. Tercihlerimi yaptım ve sonuçlarını bekliyorum. Spor hayatıma ilkokul ikinci sınıfta voleybolla başladım. Voleybolun dışında basketbol ve badminton gibi başka spor dallarını da denedim ama sonra voleybola geri döndüm. Resim çizmeyi çok seviyorum, bu yüzden mimar olmak istiyorum."

"Neslihan Demir Güler'i örnek alıyorum"

Pınar Kaya, geçen ay Galatasaray'a transfer olan milli voleybolcu Neslihan Demir Güler'i örnek aldığını ve ileride onun gibi başarılı bir sporcu olmayı hedeflediğini aktardı.

Takımdaki arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi çok sevdiğini ve onlardan çok şey öğrendiğini vurgulayan 16 yaşındaki oyuncu, "Ailem yanımda olmadığı için takımdaki büyüklerim bana ablalığın yanı sıra hem annelik hem de babalık yapıyor." diye konuştu.

Ay-yıldızlı forma ile sahaya ilk çıktığında başaramayacağını düşündüğünü ancak sonra aklına ailesinin geldiğini aktaran Pınar Kaya, "Takımdaki büyüklerim bana destek verdi. Seyirciler hep yanımızda oldu. Başarabileceğimi düşündüğüm için milli takımdayım. Asla pes etmeyeceğim. Bu, bana güç veriyor. Türkiye'yi temsil etmek bana gurur veriyor. Milli takım dışında oynadığım ekiplerde arkadaşlarımla hiç anlaşamamıştım. En ufak hatamda gösterdikleri tepkiler beni çok olumsuz etkilemişti. Voleybolu bırakmayı bile düşünmüştüm ama daha sonra milli takıma geldim ve bu kararımdan vazgeçtim. Çünkü burada takım arkadaşlarım hep yanımda oldu ve bana voleybolu sevdirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Belli bir oranda duyabildiğini ve bu sebeple takımın sesi olmaya çalıştığını anlatan Pınar, organizasyonun kendileri için bir okul niteliği taşıdığını da sözlerine ekledi.

Dokgöz: "Kadın sporcu bulmakta zorlanıyoruz"

İşitme Engelliler Kadın Milli Voleybol Takımı'nın başantrenörü Fuat Dokgöz, kadın sporcu bulmakta zorlandıklarına dikkati çekti.

Dokgöz, federasyon olarak erkek voleybolunda başarıyı yakaladıklarını ve bunu kadın takımında da sağlamak istediklerini belirtti. Dokgöz, şunları kaydetti:

"Çektiğimiz en büyük zorluk, kadın sporcu bulamamak. Takımda yer alan 14 sporcudan 8'i ilk defa milli formayı giyiyor. Bu durum, gelecek adına bizi ümitlendiriyor ancak tecrübe eksikliğine de sebep oluyor. Kadın sporcu bulmakta zorlanıyoruz. Buraya gelirken, tribünlerin dolmayacağı endişesini taşıyorduk fakat Samsun halkı, tüm takımlarımıza gösterdiği destekle sahip çıktı ve bizi çok mutlu etti."