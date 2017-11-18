İşitme engelli çiftin ev hayali TOKİ ile gerçek oldu

Hüsnü Ümit AVCI/ŞARKIŞLA(Sivas),(DHA)- SİVAS\'ın Şarkışla İlçesi\'nde doğuştan işitme engelli Tolgahan-Merve Kılıç çiftinin ev hayali, evliliklerinden 4 yıl sonra gerçek oldu.

Sivas\'ın Şarkışla ilçesinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Başbakanlık Toplu Konut İdaresi\'nin (TOKİ) ve Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü\'nün ortak projesi ile gerçekleştirilen engelliler için 57 adet öncelikli başvuru olan ve 240 başvuru bulunan \'2+1\' olarak yapılan 253 dairenin konut hak sahibi ve konut belirleme kurası gerçekleştirildi. Halk Eğitim Merkezi Aşık Veysel Kültür Merkezi Davut Gül Konferans Salonunda düzenlenen kuraya Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Kura saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı ile başladı. Programda konuşan Kaymakam Pektaş, evlerin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek emeği geçenlere teşekkür etti. Kurada vatandaşların heyecanlı olduğu görüldü. Konut hak sahibi olma ve konut belirlemenin aynı anda çekildiği kurada isminin çıktığını görenler büyük sevinç yaşadı.

ENGELLİ ÇİFTİN HAYALİ GERÇEK OLDU

İlçede Kale Mahallesi\'nde kirada oturan işitme engelli Tolgahan ve Merve Kılıç çiftinin ev hayali gerçek oldu. 2013 yılında evlenen ve 1 çocukları bulunan çiftin doğuştan işitme engelli oldukları öğrenildi. Evlendikten sonra kiralık evde yaşamaya başlayan çift, 3 ayda bir engelli maaşı alarak geçimlerini sağlıyor. Oturduğu eve aylık 240 lira kira ücreti ödeyen çifte kura çekilişinde TOKİ\'den ev çıktı. Engelli çift sevincini salondaki yakınları ile paylaştı. Ev sahibi olduğu için mutlu olduğunu işaret diliyle anlatan Tolgahan Kılıç, \"En kısa zamanda eve geçeceğiz inşallah. Çok huzurluyum. Emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum.\" dedi. Eşi Merve Kılıç ise, \"Artık ev sahibi oldum. Huzurluyum. En kısa zamanda eve geçince rahatlayacağım. Nasip kısmetmiş. Engelli olmamız nedeniyle öncelik tanındığı için yetkililere çok teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

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