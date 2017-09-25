İşitme engelli çifte bebekleri Bensu 'ses' oldu

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta, ikisi de doğuştan işitme engelli 32 yaşındaki Damla ve 31 yaşındaki Turgay Fidanboy çiftine, evlilik yıl dönümlerinde sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen kızları Bensu \'ses\' oldu. Çift, bebekleri ağladığında ya da uyandığında titreşimli cihaz sayesinde yanına gidip ihtiyaçlarını karşılıyor.

Termik santralde işçi Turgay Fidanboy, kendisi gibi işitme engelli Damla Çınar Fidanboy ile geçen yıl 15 Mayıs\'ta evlendi. Damla Çınar Fidanboy, 1\'inci evlilik yıl dönümlerinde kızı Bensu\'yu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirdi. Yakınlarının bakmakta zorlanacaklarını söyleyerek çocuk sahibi olmamaları yönündeki telkinlerine kulak asmayan çift, şu anda 4 aylık olan kızları Bensu\'yu sağlıklı bir şekilde kucaklarına almanın mutluluğunu yaşıyor.

Fidanboy çifti, sese duyarlı titreşim cihazı sayesinde kızlarının ihtiyaçlarını gideriyor. Damla Çınar Fidanboy, Bensu\'nun ağlaması veya huzursuzlanması gibi durumlarda titreyen cihaz sayesinde yanına gidip ihtiyacını karşılıyor.

Bensu ile hayata daha sıkı bağlanan Fidanboy çifti, Halk Sağlığı İl Müdürlüğü\'nün, \'Elden ele dilden gönüle\' projesi kapsamında çekilen kısa filmde kızları ile ile birlikte yer aldı. Sağlık çalışanlarının işaret dili bilmesinin önemine işaret edilen film, bakanlık tarafından onaylanması halinde tüm Aile ve Toplum Sağlığı Merkezleri\'nde gösterilecek.

İşitme Engelliler Milli Futbol Takımı eski oyuncusu da olan Turgay Fidanboy, işaret dili tercümanı Hülya Yılmaz aracılığıyla yaptığı açıklamada, \"Çevremizden çocuk sahibi olmamamız konusunda telkinler aldık. Bakamayacağımızdan korktular. Biz de düşündük. Ağladığında ve ihtiyacı olduğunda nasıl anlayacağız diye düşündük. Teyzem kızımın duyduğunu fark edince doktora giderek test yaptırdık ve çok şükür duyuyor. Bebeğimizin yanında bir cihaz var. Kızım uyandığında veya ağladığında cihaz bize titreşimle bildiriyor. Biz de yanına giderek ihtiyaçlarını karşılıyoruz\" dedi.

Günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara da değinen Fidanboy, \"Doktora gittiğimizde, doktor işaret dili bilmiyor ve bize bir şeyler yazıp veriyor. Bizim bu konuda korkularımız var. Oynadığımız kısa filmde doktor işaret dili biliyordu. Yani sağlık personelinin işaret dili bilmesinin hayatımızı nasıl kolaylaştırdığını gösterdik. Polis ve jandarma ile ilgili bir projeye de katılmak istiyoruz. Onların da işaret dili bilmesi önemli. Bununla ilgili bir farkındalık projesinde yer almak isterim\" diye konuştu.

Damla Çınar Fidanboy da kızları Bensu\'nun sessiz dünyalarına \'ses\' olduğunu, onun varlığıyla hayata daha sıkı sarıldıklarını söyledi.



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