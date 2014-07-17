Işıtan Önder yeniden okul birincisi

İzmit'te Gazi Anadolu Lisesi’ni birincilikle bitiren Işıtan Önder’in mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada Gezi eylemlerini anması nedeniyle elinden alınan birinciliği mahkemenin yürütmeyi durdurma kararının ardından iade edildi.

bianet’te yer alan haberde Işıtan'ın babası Mustafa Önder, okul müdürlüğünün belgeleri ÖSYM’ye gönderdiğini ve oğlunun birinciliğinin iade edildiğini söyledi.

“Bugün resmen koşturduk. Her şey son yarım saatte gelişti. Yardımcı olanlar oldu, engeller çıktı. Okul müdürü mahkeme kararı doğrultusunda Işıtan’ın birinciliğine dair belgeyi ÖSYM’ye bildirdi. Işıtan bugün tercihlerini yapacak."

Önder, bu süreçte yanlarında olan herkese teşekkür etti.

“Herkes uğraş verdi”

Önder’in ailesi ve Eğitim-Sen’in birinciliğin iadesi için başvurduğu Kocaeli 2.İdare Mahkemesi böyle bir cezanın verilemeyeceğini belirtip yürütmenin durdurulmasına karar vermişti.

Okul birinciliğinin Önder’in üniversiteye giriş puanını değiştirmesi ve tercihlerin bu gece saat 23.59'a dek yapılabilmesi nedeniyle kararın bugün uygulamaya geçmesi gerekiyordu.

bianet’e konuşan Kocaeli Eğitim-Sen Şube Başkanı Suca Omurca da kararın bugün ÖSYM’ye iletilmesi için herkesin çok uğraş verdiğini anlattı.

“Avukatlarımızı ve arkadaşlarımızı görevlendirdik. Kararı İzmit Kaymakamlığı’na gönderdiler. Kaymakamlık kararı prosedürün tamamlanması için İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne iletti. Oradan da okul müdürüne talimat gitti."

Ne olmuştu?

Işıtan Önder’in törenden sonra açılan disiplin soruşturması sonucu birinciliğinin elinden alındığı konuşmasına “Şu an burada şans eseri konuşuyorum” diye başlamıştı:

“Bu kürsüde aklıma Berkin Elvan'ın ve Ali İsmail Korkmaz'ın gelmemesi herhalde imkansız. Çünkü bu insanların eğitim hakları gasp edildi. Yalnızca eğitim hakları da değil, yaşam hakları da gasp edildi. 15 yaşında bir çocuğun insanlığa ne gibi bir zararı olabilir soruyorum size? Bu yapılan gaspa en büyük cevabı tarih verecek, en büyük cezayı tarih kesecektir. Bilinsin ki, Berkin Elvan ve Ali İsmail hep bu sıralarda oturuyor, hep bu kara tahtada yazıyor olacaktır.”