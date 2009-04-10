'Isıran masöz' Gürcistan'ı karıştırdı

İsmini Frank Zappa taktı

Isırarak masaj yapıyor

100 bin kişi sokaktaydı

İkilinin fotoğrafı, "Niçin?" yazısıyla birlikte Tiflis sokaklarına asılıyor. "Dr. Dot" lakaplı seksi masözün blogunda, "Saakaşvili’ye, ’Sayın Başkan, enseniz çok sert’ dedim. Bana, ’Çünkü Rusya üstünde oturuyor’ cevabını verdi" yazıyor.ABD’nin Connecticut eyaletinde doğan Dorothy Stein, 14 yaşından beri masaj terapistliği yapıyor. 12 yıl Almanya’da yaşadıktan sonra New York’a taşınan Stein, ilk müşterilerinden olan Frank Zappa’nın taktığı "Dr. Dot" lakabını kullanıyor. Müşterileri arasında Rolling Stones, Aerosmith, Megadeth, Mariah Carey, Sting, Paris Hilton ve Bruce Willis gibi ünlüler var."Rock’n Roll masözü" diye de anılan Stein, en alışılmadık müşterisinin Gürcistan Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili olduğunu açıklayınca kıyamet koptu. Stein’ın Saakaşvili ile çektirdiği fotoğrafı poster olarak bastıran Gürcü muhalefet, ünlü masözün Almanya’dan Gürcistan’a özel uçakla getirilmesini eleştirdiler.Stein, Saakaşvili’ye ilk kez geçen yaz, Rusya-Gürcistan savaşından hemen önce masaj yaptığını blogunda anlatıyor. Sayısız ünlü müşterisi olmasına karşın ilk kez bir devlet başkanına masaj yaptığını söyleyen Stein, Saakaşvili’yi "dünyanın en yakışıklı cumhurbaşkanı" ve "favori müşterisi" olarak tanımlıyor. Stein, Gürcü basınındaki "imalar" üzerine, "Müşterilerimle yatmam" dedi. Stein'ın internet blogundaki videolarında, ünlü masözün, müşterilerinin sırtını ısırarak onları rahatlattığı görülüyor.Penthouse dergisinde köşe yazarlığı da yapan Stein, son Tiflis ziyaretini, 13 Şubat’ta bloguna yaptığı girişle anlattı. Stein, Berlin’den Batum’a Saakaşvili ile birlikte, onun özel uçağında geldiğini yazdı. Önce 30 dakikalık bir masaj isteyen Saakaşvili, 90 dakikanın sonunda "hayatımın en güzel masajını yaptın" diyerek teşekkür etmiş. Stein, "Ama enseniz çok sert" deyince, Saakaşvili "Boşuna değil. Rusya üstünde oturuyor" demiş.Gürcü yetkililer, hükümetin masöz için hiçbir harcama yapmadığını ve bunun muhalefetin bir iftirası olduğunu savunuyor.Gürcistan'da dün yaklaşık 100 bin kişi, Devlet Başkanı Mihail Saakaşvili’yi istifaya zorlamak amacıyla sokaklardaydı. Başkent Tiflis’teki meclis binası önünde düzenlenen mitingde, "İstifa et" sloganları atıldı ve Saakaşvili’ye 1 ğün mühlet tanındı. Rus yanlısı hükümetin devrilerek Batı yanlısı Saakaşvili’nin iktidara geldiği 2003’teki Gül Devrimi’nin rövanşı olarak görülen gösteriler, yeni hükümet işbaşına gelene kadar sürecek. Saakaşvili’nin diktatörleştiği iddia ediliyor.