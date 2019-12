-Isınmak isterken can verdiler MENEMEN (A.A) - 14.11.2011 - İzmir'in Menemen İlçesinde ısınmak için ateş yakan iki komşu çocuğu, büyüyen alevlerden kurtulamayınca can verdi. Alınan bilgiye göre, Asarlık beldesi Gölcük Mahallesi'nde, Mustafa Kısa (5) ile Ferhat Söylemez (5) adlı komşu çocukları 9421 Sokak'ta iki evin arasında kalan, bir tarafı kapalı alanda ısınmak için ateş yaktı. Bulundukları alandaki otomobil lastiklerinin tutuşması ile büyüyen alevler çevreyi sardı, çocuklar iki ev arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yangını söndürme çabasına rağmen 2 komşu çocuğu olay yerinde can verdi. Çocukların cenazesi Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.