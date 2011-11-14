T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isınmak isterken can verdiler  MENEMEN (A.A)

14 Kasım 2011 21:56

-Isınmak isterken can verdiler  MENEMEN (A.A) - 14.11.2011 - İzmir'in Menemen İlçesinde ısınmak için ateş yakan iki komşu çocuğu, büyüyen alevlerden kurtulamayınca can verdi. Alınan bilgiye göre, Asarlık beldesi Gölcük Mahallesi'nde, Mustafa Kısa (5) ile Ferhat Söylemez (5) adlı komşu çocukları 9421 Sokak'ta iki evin arasında kalan, bir tarafı kapalı alanda ısınmak için ateş yaktı. Bulundukları alandaki otomobil lastiklerinin tutuşması ile büyüyen alevler çevreyi sardı, çocuklar iki ev arasında mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşların yangını söndürme çabasına rağmen 2 komşu çocuğu olay yerinde can verdi. Çocukların cenazesi Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

Star gazetesi son baskısını yaptı: “Artık 24 saat sizlerleyiz"...

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Girdiği 14 kamu sınavında başarılı oldu mülakatlarda elendi: "Lice doğumlu...

İmamoğlu, itiraz dilekçesini vermeye gitti: "Kanal İstanbul benim uykularımı kaçırıyor,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24