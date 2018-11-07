T24 LogoT24 Logo
Gündem

Isınmak için yaktıkları mangal kömüründen zehirlenen çift öldü

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARA'ın Pazarcık ilçesinde ısınmak için yatmadan önce evin içinde mangal kömürü yakan Ahmet Üveyik (74) ile eşi Fatma Üveyik (76), zehirlenerek öldü

07 Kasım 2018 12:49

Ömer KOÇ/PAZARCIK (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARA\'ın Pazarcık ilçesinde ısınmak için yatmadan önce evin içinde mangal kömürü yakan Ahmet Üveyik (74) ile eşi Fatma Üveyik (76), zehirlenerek öldü.
Olay, Pazarcık\'ın Aşağımülk köyünde meydana geldi. Ahmet Üveyik ve eşi Fatma Üveyik, dün gece yatmadan önce evde ısınmak için evin içerisinde mangal kömürü yaktı. Daha sonra uyuyan çift, biriken karbonmonoksit gazından zehirlendi.
Yakınları tarafından sabah saatlerinde yataklarında hareketsiz bulunan Ahmet Üveyik ve eşi Fatma Üveyik\'in yapılan kontrolde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Çiftin cesetleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KOÇPAZARCIK Kahramanmaraş DHA KAHRAMANMARA PazarcıkAhmetFatmaOlayPazarcık AşağımülkDahaYakınları
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24