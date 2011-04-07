-ISINMAK İÇİN YAKTIKLARI ATEŞ SONLARI OLDU İSTANBUL (A.A) - 07.04.2011 - Kağıthane'de bir ilköğretim okulunun tadilatında çalışan ve gece ısınmak için yaktıkları ateşten çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 işçiden 2'si hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Nurtepe Sokullu Caddesi'ndeki bir ilköğretim okulunun tadilatında çalışan ve geceleri de burada kalan işçiler Bahattin Boğatekin ile amca çocukları oldukları bildirilen Ali Bulmuş (31) ve İrfan Bulmuş (26) ısınmak için boya tenekesinde ateş yaktı. Bu arada uyuyan ve karbonmonoksit gazından zehirlenen işçilerden Ali Bulmuş ve İrfan Bulmuş hayatını kaybetti. İşçilerden Bahattin Boğatekin ise Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili incelemeler sürüyor.