'Işınlandırmalı' ramazan davulcusu ilgi odağı oldu

Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden ramazan davulcuları, her yıl olduğu gibi bu yılda sokak sokak gezerek vatandaşları sahura kaldırıyor. Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde ramazan davulculuğu yapan evli ve 4 çocuk babası 49 yaşındaki Durmuş Altun ise sıradışı davulu ve şapkası ile mahallelinin ilgi odağı oldu. Yaklaşık 3 yıldır aynı mahallede ramazan davulculuğu yaptığını belirten Altun, LED aydınlatmalarla donattığı davulu ve şapkası ile mahallede çeşitli maniler söyleyip, vatandaşları sahura uyandırıyor. Mahalleli de balkon ve camlara çıkarak davulcuya alkış tutup, bahşiş veriyor. Gece karanlığında ışıklı davulu ve şapkası ile renkli görüntüler oluşturan davulcuya bazı mahalleliler de halay çekerek eşlik ediyor.

‘Mahyalardan esinlendim’

Uzay Kesmen ve Soner Hasırcıoğlu’nun DHA’da yer alan habere göre, her gece mahallelinin kendisini balkonlarda karşıladığını ve bu durumdan çok memnun olduğunu belirten davulcu Durmuş Altun, “Ben de bu mahallede oturuyorum. Bu ışıklandırma sistemi camilerin minarelerinden aklıma geldi. Mahyalardan esinlendim" diyor.