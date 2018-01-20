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Isınıp ve yemek pişiriminde enerji tasarrufu etmek isteyenlerin tercihi: Kuzine Soba

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- SOĞUK hava nedeniyle ısınmanın yanı sıra bütçesini düşünenlerin tercihi; yemek yapılabilen kuzine sobalar oldu

20 Ocak 2018 19:08

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- SOĞUK hava nedeniyle ısınmanın yanı sıra bütçesini düşünenlerin tercihi; yemek yapılabilen kuzine sobalar oldu. Döküm ve sacdan 2 bölmeli, fırınlı kuzine sobalar 180- 450 TL arasında satılıyor.
Yurdu etkisi altına alan soğuk hava günlük yaşam koşullarını olumsuz etkilerken ısınmak için soba tercih edenlerin tercihi fonksiyonel özelliklere sahip olan kuzine sobalar oldu. Satışların kar yağışı ile birlikte arttığına dikkat çeken soba imalatçısı Mehmet Koramaz (54), şöyle dedi:
\" Kuzine sobadan tek ve çift bölmeye sahip olduğu gibi önden yanma özelliklidir. Üst kısmı döküm olan iç kısmı sacdan olan sobamız kovalı olup odun, talaş ve kömür kolaylıkla yakılabilir. Sobanın en büyük özelliği neredeyse ,dogalgazlı, LPG\'li ve  elektrikli ocaklarda yapılan birçok yemeği pişirebilmesidir. Balık, tavuk ve daha birçok yemek sorunsuz olarak soba içinde bulunan bölmelere konularak pişirilebilir. Sağladığı bu özellik aynı zamanda elektrik, bütangaz ve doğalgaz tüketimi konusunda da tasarruf sağlıyor.\"
Soba fiyatlarının 180-450 TL arasında değiştiğine dikkat çeken Koramaz, şöyle devam etti:
\"Fiyatta tek veya çift fırınlı olması fiyatı değiştirmektedir. Malzeme olarak çok kaliteli olup, kovalı olması nedeniyle temizliği de çok kolaydır. Kuzine sobaların en büyük özelliklerinden birisi de uyuma özelliğine sahiptir. Karbonmonoksit gazından zehirlenme riski diğer tuğlalı sobalara göre çok daha azdır.\"

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