İşini geri isteyen Veli Saçılık’a plastik mermi!

Polisin abluka altına aldığı Ankara Yüksel Caddesi'ne işlerine geri dönebilmek talebiyle direnişlerini sürdürenlere 205'inci günde de müdahale edildi, polis Veli Saçılık'ı plastik mermiye boğdu.

"İşimizi geri istiyoruz" diyerek Ankara Yüksel Caddesi'nde direnişe devam eden açlık grevindeki Esra Özakça ve Veli Saçılık'a direnişlerinin 205. gününde yine polis müdahalesi geldi.

Polisler, Esra Özakça ve Veli Saçılık'ı yerde sürükleyerek gözaltına almak istedi. Çevredeki yurttaşların tepki göstermesi üzerine geri adım atan polisler Özakça ve Saçılık'ı bırakmak zorunda kaldı.

Müdahale sonrasında Veli Saçılık sosyal medyada vücudundaki plastik mermi izlerini paylaştı.

Saçılık, 5 Temmuz 2000 tarihinde tutuklu bulunduğu Burdur Cezaevi'ndeki operasyon sırasında kolunu kaybetmişti.