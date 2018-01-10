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İşini geri isteyen öğretmen yine eylem yaptı

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, Eğitim-Sen'e üye 8 meslektaşıyla birlikte 29 Ekim 2016'da KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, işini geri istediğini bilerterek bir kez daha eylem yaptı

10 Ocak 2018 20:39

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da, Eğitim-Sen\'e üye 8 meslektaşıyla birlikte 29 Ekim 2016\'da KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, işini geri istediğini bilerterek bir kez daha eylem yaptı. Karataş, yaptığı eylemler sonrası Kabahatler Kanunu\'na göre kendisine kesilen cezalara dikkat çekip, sıkıntısını dile getirdi.
Bodrum\'da 14 ay önce KHK ile ihraç edilen ilkokul öğretmeni Engin Karataş, Bodrum Belediye Meydanı\'nda pankart açarak eylem yaptı. Karataş\'a meslektaşları ve arkadaşları da destek oldu. \'İşimi öğrencilerimi istiyorum\' yazılı pankart açan Karataş, \"Ben 29 Ekim\'de bir gecede hukuksuzca işten atılan bir öğretmenim. Bir yıldır tarafıma hala neyle suçlandığım bildirilmiş değil. Bir yıldır alanlara çıkıyorum. İşimi öğrencilerimi istediğimi belirten dövizler taşıyorum. Sessiz ve trafiğe engel olmayacak şekilde, sakince protestomu yapıyorum. Polisler beni her defasında götürüyorlar. Kabahatler Kanunu\'ndan para cezası kesiyorlar. İstanbul\'da ve İzmir\'de benim gibi işini isteyen memurlar var, onlara hiçbir şekilde para cezası kesilmezken; şu anda bana yaklaşık 80 ayrı para cezası kesildi. Ben öğretmenim. Bir öğretmene yakışır şekilde bir protesto yürütüyorum. İşimi öğrencilerimi burada istiyorum. Bazen anket yapıyorum, bazen yere su ile yazıyorum, bazen bir çuval buğday ile yazıyorum. Hiç kimseye zararım yok. Hayatımda hiçbir zaman suç içinde olmadım\" dedi.
Eylemin ardından Karataş\'a, yine 5326 sayılı kanunun 32. maddesinde yer alan \'emre aykırı davranış\' suçundan 259 lira ceza kesildiği öğrenildi.

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