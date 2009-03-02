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Spor

Isinbayeva veda ediyor

Isinbayeva, 2013 yılında ülkesinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasından sonra pistlere veda edeceğini açıkladı.

02 Mart 2009 02:00


Bayanlar sırıkla yüksek atlamada dünya rekortmeni Rus atlet Yelena Isinbayeva, 2013 yılında ülkesinde düzenlenecek olan dünya şampiyonasından sonra pistlere veda edeceğini açıkladı.


Rus atlet Yelena Isinbayeva, Çin'in önde gelen spor markası Li Ning ile yaptığı sponsorluk anlaşmasının imza töreninde yaptığı konuşmada, pistleri, 2013 yılındaki başkent Moskova'da düzenlenecek olan dünya şampiyonasından sonra bırakacağını söyledi.

Yaşının, 2013 yılından sonra profesyonel sporculuk için artık ilerlemiş olacağını ifade eden 26 yaşındaki Rus sırıkçı, Ağustos ayında Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek olan dünya şampiyonasında ve 2012 Londra Olimpiyatları'nda yarışmak istediğini belirtti.

Isinbayeva, 5 yıllık hedefleri arasında, elinde bulundurduğu 5,05 metrelik açık hava ile 5,00 metrelik salon rekorlarını 5,20'ye, hatta 5,30'a yükseltmeyi saydı. Rus atlet, ''Tabii bu, sağlığıma ve kişisel durumuma bağlı'' dedi.

Adidas ile sözleşmesi biten Isinbayeva'nın sponsorluğunu üstlenen Li Ning, Amerikan Profesyonel Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns'da mücadele eden Shaquille O'Neal ve Los Angeles Clippers'dan Baron Davis'e de finansal destek sağlıyor.

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