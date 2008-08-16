Isinbayeva iddialı

Bayanlar sırıkla atlamada altın madalyanın en büyük favorisi Rus atlet Yelena Isinbayeva, Pekin'deki final öncesi hazır olduğunu söyledi. Elemelerde tek atlayış yaparak 4.60'ı geçen, ve birinci olarak finale çıkan Isınbayeva, tekniğini geliştirdiğini ve mükemmel atlayışa yaklaştığını söyledi.

Yelena Isinbayeva, yalnızca 26 yaşında olmasına rağmen, rekorları ve geniş madalya koleksiyonuyla "gelmiş geçmiş en iyi bayan sırıkla yüksek atlamacı" unvanını aldı bile. 5 metrenin üzerine çıkan tek bayan olan Rus atlet, geçtiğimiz ay Monaco'da, 5.04 ile dünya rekorunu kırmıştı.

Tüm spor kamuoyunun, altın madalyanın tek favorisi olarak Isinbayeva'yı işaret etmesi bir baskı unsuru olarak görülebilir, ancak Isinbayeva buna katılmıyor.

Dünya rekortmeni skorcu, "Üzerimde bir baskı yok. Neden burada olduğumu biliyorum. Herkes benden bir şeyler bekliyor, ancak tek isteğim unvanımı korumak. Aslında korumak da değil, bir kez daha kazanmak istiyorum. Şu ana kadar yaptığım her şeyi unuttum. Ben de herkes gibiyim, kim olduğumu kanıtlamak istiyorum ve ilk sefer yarışıyormuş gibi savaşacağım" dedi.

Amerikalı Jennifer Stuczynski'nin 4.90'ı iki kez geçmesinin ardından, "Isinbayeva'ya bir rakip çıktı" yorumları Rus atleti fazlasıyla kızdırmış.

Amerikalı sporcunun yaptığı derceyi kendisin çok daha önce geçtiğini vurgulayan Isinbayeva, "ben 4.90'ı tam dört yıl önce atlamıştım. Özel bir derece değildi. Şimdiyse hiçbir şey değil. İnsanların neden mutlu olduğunu anlamıyorum. Ben her yarışmada o derecenin üzerine çıkıyorum, kimse umursamıyor bile. insanlar Isinbayeva 5.20 atlasa bile umursamıyor, ancak onların dereceleri olay oluyor. işte bundan hiç hoşlanmıyorum" şeklinde konuştu.

Tekniğini geliştirdiğini de sözlerine ekleyen Rus atlet, "eskiden farklı yarışlarda başka özelliklerimi öne çıkarıyordum. koşuşum, sırığı yerleştirişim, çıtanın üzerinden geçişim... şimdi %100'e ulaştığımı düşünüyorum. Artık mükemmele yakın atlıyorum" dedi.

Yelena Isinbayeva'nın da yarışacağı bayanlar sırıkla atlama finali pazartesi günü türkiye saatiyle 14:20'de yapılacak.