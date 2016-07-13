Işın Çelebi: Riva ve Florya projesinden Galatasaray'ın kaybı 500 milyon dolar

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, Başkan Dursun Özbek'in Emlak Konut GYO ile imzaladığı protokolden sarı-kırmızılı kulübün zararının 500 milyon dolar olduğunu söyledi.

Galatasaray'ın Temmuz ayı olağan divan kurul toplantısı, başkan Dursun Özbek, Emlak Konut ile imzalanan Riva ve Florya'daki tesisin bulunduğu araziyi kapsayan protokol için divan kurulu üyelerine bilgi verdi.

Divan Kurulu'nda söz alan Işın Çelebi, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in sadece Emlak Konut'la görüşmemesi gerektiğini belirterek, şunları söyledi: "Keşke bu toplantıyı Seyrantepe'de yapsa idik ve zaman dilimi koymasa idik. Burada yüzyılın birikimi olan Florya ve Riva'yı ortaya koyuyoruz ve tüm haklarımızı koruyabiliyor muyuz? Galatasaray'ın bu işi kaybederse ikinci bir şansı yok.



İyi bir değerlendirme ve sabırla çalışmak gerekirdi. Sayın başkan Emlak Konut ile tek başına görüşmemeliydi. Tek başına görüşmek büyük bir hatadır. Risklerin analizi yapılmalı ve gayrimenkullerin MR'ı çekilmeliydi. Sadece tek boyutlu bir görüş dinledik ve bizden bu görüye evet dememiz isteniyor. Emlak Konut başarılı bir kuruluştur ama Emlak Konut'tun şartlarını iyi bilmemiz gerekiyor.



Riva'da biz daha önce değerlendirme yaptık 500 milyon doları kabul etmedik ve bugün 330 milyon doları kabul etmemiz isteniyor. Biz haklıyız ve haklılar hep güçlüdür. Florya'da bizim olmayan arazilerin ilk alım hakkı Galatasaray'ındır. Biz alalım bu payları ve biz bunu teklif ettik. Emlak Konut da bunu Galatasaray'a verecekti. Biz bu hakkımızdan vazgeçiyoruz. Biz burada 300 milyon dolar geliri Emlak Konut'a bağışlıyoruz.



Bir olağanüstü divan yapıp bunu tartışmamız gerekiyor. Galatasaray'ın bu işten kaybı 500 milyon dolardır. Siz istediğiniz kadar gülün Dursun Bey size göre CAS'tan ceza almayacaktık ceza aldık. Riva'da da hesap doğru yapılmadı, oradan da 400 milyon dolar kayıp var. Ne oldu Mecidiyeköy'deki otel durdu. Doğru yaptığınıza emin misiniz .



Ben emin olmadığınızı düşünüyorum. Bugünü ve geleceği tam olarak hesapladığınızı düşünmüyorum. Müzakere bir sanattır siz müzakereyi değil kapalı kapılar ardında tek başına görüşmeyi tercih ettiniz."