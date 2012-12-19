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Işın Çelebi: Özal yaşasaydı Türkiye anadilde eğitime geçmişti

Özal döneminin Ekonomiden Sorumlu Bakanı Çelebi, 'Özal Kuzey Irak'a bir sınır ötesi harekat planlıyordu. Ancak dönemin vesayet kurumları buna müsade etmedi' dedi

19 Aralık 2012 22:10

Turgut Özal döneminin Ekonomiden Sorumlu Bakanı Işın Çelebi, son çıkan kitabı “Türkiye’nin Dönüşüm Yılları” kitabını Murat Sabuncu ve Doğan Akın’ın sunduğu “Gündem ve Ekonomi”de anlattı. Özal döneminde Kürt sorununun çözümü için yapılan girişimlere ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Işın Çelebi, “Özsal bugün olsaydı, Türkiye’de anadilde eğitim olurdu” dedi. Çelebi, yakın çalışma arkadaşı Adnan Kahveci’nin öldürüldüğü iddialarına ise inanmadığını söyledi. Çelebi, “Kazadan sonra Özal’ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurumu ayrıntılı bir araştırma yaptı. Dava yıllar sürdü ancak bilirkişi raporlarından hiçbirşey çıkmadı. Hatta Kahveci kazadan dolayı 35 bin TL tazminata mahkum edildi” diye konuştu. 

Işın Çelebi’nin çarpıcı açıklamalarından satırbaşları şöyle:

 

'Özal olsaydı, anadilde eğitim olurdu'

 

“Özal Kuzey Irak’a bir sınır ötesi harekat planlıyordu. Böylelikle o dönemde bölgede kök salamaya başlayan terör daha serpilmeden engellenebilirdi. Ancak dönemin vesayet kurumları buna müsade etmedi. Bu yüzden dönemin Genelkurmay Başkanı Necip Torumtay istifa etti. O dönemde Kürt sorununu çözmeye çok yaklaşmıştık. Özal şimdi yaşasaydı anadilde eğitim de olurdu, başkanlık sistemi de olurdu.”

 

 'Adnan Kahveci'nin ölümü kazaydı'

 

“Adnan Kahveci çok yakın arkadaşlarımdan biriydi. Birçok konuyu beraber paylaşırdık. Vefatında arabada olan oğlu Cihan Kahveci kurtuldu, kızı vefat etti , eşi vefat etti kendisiyle beraber. Vefatından sonra rahmetli Özal ile konuştuğumuzda Devlet Denetleme Kurulu derin araştırmalar yaptılar ve bir sonuç alınmadı. Kasıtlı hareket var mı, yani öldürüldü mü diye çok araştırıldı ama sonuç alınamadı. Karşıdan gelen araçta vefat eden arkadaşın ailesi bir tazminat davası açtı Adnan’ın aleyhine. Bu dava uzun yıllar sürdü. Çeşitli bilirkişiler tayin oldu. Bilirkişiler inceleme yaptı. mahkeme sonuçta Adnan Kahveci’yi 35 bin lira tazminat cezasına uygun gördü.”

 

'Tazminatı ben, Vehbi Kahveci ve Metin Akpınar ödedik'

 

“Tazminat cezasını oğulları Mehmet ile Cihan’ın ödemesi gerekiyordu. Biz bu süreci Vehbi Kahveci, ben ve Metin Akpınar, meseleyi çözmeye çalıştık. Şimdi ben kişisel olarak yukarıda Allah var bilemeyeceğim ama suikast olsa tespit edilirdi diye düşünüyorum. Ben bir şey bilmiyorum. Net söyleyeyim üzgünüm. Rahmetli Kahveci yaşasaydı, Turgut Özal yaşasaydı ben Türkiye’nin birçok probleminin çözüleceğine yüzde yüz inanan biriyim.”

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