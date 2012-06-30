Işın Çelebi: Beşiktaş için yeni stat yapılmayacak, Arena'ya el koyacaklar

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Işın Çelebi, "Arena'ya el koyacaklar. Parası da yok. Beşiktaş'a yeni stat yapamayacakları için, Arena'yı bizimle Beşiktaş'ın ortak kullanımına açacaklar" dedi.

Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya'nın görüştüğü Işın Çelebi, Galatasaray ve Beşiktaş arasında yaşanan stat kavgasının ayrıntılarını açıkladı.

Küçükkaya'nın "Kartal Arena'ya el koyacak" başlığıyla yayımlanan (30 Haziran 2012) yazısı şöyle:

Kartal Arena'ya el koyacak



Beşiktaş'ın 'Yeni stadımız yapılana kadar Arena'da oynayalım' teklifini Galatasaray'ın kabul etmemesi iki kulüp arasındaki ipleri iyice gerdi.

Ankara'nın, çözüm yolunda devreye girmesi Galatasaray camiasının tepkisini artırdı.

Dün, 'Arena'da neler oluyor?' sorusunun yanıtını arayan yazımızdan sonra anladım ki bu iş her geçen gün daha da sertleşecek.

Sabah erken saatlerde Işın Çelebi aradı. Çok eski tanıdığımdır. Arena'nın yapımında Adnan Polat'tan sonra belki en çok onun emeği geçmiştir. Bazı itirazları vardı. Kendisiyle gün boyu üç dört kez konuştuk, birkaç belge gönderdi.

Aynı zamanda Galatasaray yönetimiyle de görüştüm. Çok ilginç ve şaşırtıcı detaylar ortaya çıktı. Arena konusu sanıyorum kördüğüme doğru gidecek.

Sohbetlerimden, sorduğum sorulara verdikleri cevaplardan ve incelediğim belgelerden spor camiasının merak ettiği pek çok soru işaretinin yanıtı ortaya çıktı. Özellikle Galatasaray ailesinin... Çelebi'nin, Beşiktaş'ın yeni stat projesiyle ilgili söz ve iddiaları ise gündem olacak.

Öncelikle, tapudaki şerh konusu...



Tapuya neden gidilmedi?



Adnan Polat yönetimi, devir teslim sırasında Ünal Aysal'a, 'yapılacak işler listesi' vermişti ve bunun tepesinde tapuya şerh düşülmesi konusu yer almıştı. Dün yazdık, yapılmamış. Yani statın mülkü Spor Genel Müdürlüğü'nün ama kullanım hakkı Galatasaray Spor Kulübü'nün. Hangi kurallara göre diğer kullanımlar için tahsis zorunluluğu olduğunu da aktarmıştık. İşte Işın Çelebi'nin sözleri:

'Bu bizim sorumluluğumuz değil, SGM'nindir. Üç sözleşmeyi de yazan benim. Biz üzerimize düşeni yaptık. 49 yıllığına kullanım hakkını aldık. Mülk SGM'nin olabilir.

SGM tapuya gidip şerhi düşecekti. İhmal etmişler. İsim vermeyeyim gidip (SGM) ile görüştüm, 'Galatasaray önce dilekçe versin, biz de tapuya gidelim' dediler. Dilekçe verilmemiş, tapuya gidilmemiş.'



Üstü kapanmak zorunda



Şimdi sıra çok daha tartışmalı bir başka konuya geldi. Işın Çelebi, 'akil adam olarak konuşuyorum, taraftar gibi değil' parantezini açtıktan sonra Arena'nın üstünün açılır kapanır hale getirilmesinin mutlak zorunluluk olduğunu şu sözlerle ortaya koydu:

'Evet sözleşmeye göre bunu yapmak zorundayız. Mayıs 2013'e kadar süremiz var. Aksi halde yaptırımı söz konusu olabilir. Her şey sözleşmede yazıyor. Teknik bazı meseleler var, onun dışında stadın üstünü kapatabiliriz.'



'Elimizden alacaklar'



Gelelim endişelerin en büyüğüne...

Işın Çelebi'nin, 'Sarı-Kırmızılı camianın Beşiktaş'a neden yardımcı olmadığını' sorduğumda verdiği yanıt bir çeşit komplo teorisi gibi geldi bana, aynen aktarıyorum:

'Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'la görüştüm, henüz ortada projeleri bile doğru dürüst yok. Avam projesi hazır değil. Anıtlar Kurulu'yla konuştum, İnönü'nün denize bakan tarafını yıktırmayacaklar. O zaman stat 40 bin kişilik olamaz, en çok 30 bin kapasiteli yapılabilir. Yetinmedim Kültür Bakanı Günay'la bir araya geldim. O zaten İnönü'ye dokunulmasını hiç istemiyor. Oranın yeşil alan olması gerektiğini savunuyor. Benim edindiğim izlenim, İnönü yıkılsa bile oraya yeni stat yapamazlar. Eğer bunu başaracak bile olsalar, projesi için 4 ay lazım, ihale sözleşmesi için üç ay... Gelecek sezon İnönü'de oynayabilirler. Sonrasında da Olimpiyat Stadı'nda oynasınlar. Biraz revize ederler, metro ve metrobüs bağlantısı yaptırırlar. Beşiktaş ister 2-3 yıl, isterse ömür boyu Olimpiyat'ta maçlarını yapabilir. Biz Arena'ya sıcak bakmıyoruz.'



Umut yine Başbakan...



Peş peşe sorularla iki sezon için bile olsa Beşiktaş'ın kullanımına neden bu kadar karşı çıktıklarını anlamaya çalışıyorum. Yanıt şöyle:

'Beni kaç yıldır tanıyorsun, en az 24-25 yıldır. Hiç boş konuştum mu? Arena'ya el koyacaklar. Parası da yok. Beşiktaş'a yeni stat yapamayacakları için, Arena'yı bizimle Beşiktaş'ın ortak kullanımına açacaklar. Benim endişem bu.

Stadın mülkü SGM'nin olabilir. Ama üst kullanım hakkı bizim. Sadece projesine Galatasaray bütçesinden 23 milyon TL harcadık. Ali Sami Yen'in kullanım hakkını da devrettik. Başöğretmene giderim, o çözer edasıyla bu meseleye yaklaşmak doğru değil.'

Dünkü yazımdan sonra gelen tepkilerden de Galatasaray yönetimiyle ve konuyu en baştan beri en iyi bilen, Arena'yla ilgili teknik gelişmelere vakıf Işın Çelebi'nin sözlerinden de anlıyorum ki Arena işi arapsaçına dönmek üzere.

Beşiktaş kendine iki üç yıl için başka stat arasa iyi olur.

Ya da yine bu işi çözmek Başbakan Erdoğan'a kalacak...