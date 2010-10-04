T24 LogoT24 Logo
Gündem

İSİMSİZ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ KARAMAN (A.A)

04 Ekim 2010 20:52

-İSİMSİZ BEBEK TOPRAĞA VERİLDİ KARAMAN (A.A) - 04.10.2010 - Konya'da hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı sırada ambulansın kaza yapması sonucu yaşamını yitiren 3 günlük erkek bebek toprağa verildi. Henüz ismi bile konulmadığı için kayıtlara bebek Kocabaş diye geçen 3 günlük çocuğun cenazesi, Karaman Kırmahalle Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi. Baba Ecevit Kocabaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 gün önce dünyaya gelen bebeğini çok çabuk kaybettiklerini söyledi. Çocuğunun 7 aylıkken doğduğunu belirten Kocabaş, ''Eşimin erken doğumu sonrası bebeğimizin sağlık problemleri hiç eksik olmadı. Bebeğimiz solunum yetersizliği nedeniyle Konya'ya götürüldüğü sırada içinde bulunduğumuz ambulans kaza yaptı. Sonrasını hatırlamıyorum. Bebeğimizin hastalığı nedeniyle ismini bile koyamamıştık'' dedi.   Karaman'da 3 gün önce dünyaya gelen bebeğin zatürreye yakalanması üzerine Konya'daki hastaneye sevk edilmesine karar verilmiş, Gültekin Öztaş idaresindeki 70 ER 443 plakalı Karaman İl Sağlık Müdürlüğüne ait ambulans, merkez Karatay ilçesinde Mahmut Y. idaresindeki 48 SE 078 plakalı otomobille çarpışmıştı. Devrilen ambulansın içindeki henüz ismi konulmayan bebek, baba Ecevit Kocabaş, ambulans şoförü Gültekin Öztaş, sağlık görevlileri Hasan Hüseyin Yalçın, Alparslan Genç, Makbule Karagöz, Mehmet Özbayrak ile otomobil sürücüsü Mahmut Yılmazel ve yanındaki Medeni Büyükova, İsmail Erdoğan yaralanmıştı.     Kazada, olay yerinde kalbi duran bebek, kaldırıldığı Dr. Faruk Sükan Doğum ve Çocuk Hastanesinde kurtarılamamıştı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24