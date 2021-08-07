İsimleri açıklanmayan dört turizm şirketinin 7.8 milyar TL; iki enerji şirketinin 5.3 milyar TL borcu yeniden yapılandırıldı

Reel sektörün bankalara olan borçlarının yeniden yapılandırılması son iki ayda hızlandı. Hürriyet’in haberine göre mayıs ve haziran aylarında büyük ölçekli şirketlerin 24.9 milyar liralık borcu daha yeniden yapılandırıldı. Böylece toplam yapılandırılan tutar 66.3 milyar lirayı buldu.

Mayıs ayında Akdeniz’de 4 turizm şirketinin 7.8 milyar lirası yapılandırılırken, haziran ayında da 2 enerji şirketinin 5.3 milyar lira tutarındaki borcu yapılandırıldı.

Bunun 6.8 milyar liralık kısmının Batı Anadolu’daki 3 şirkete, 3.8 milyar lirasının da İstanbul’daki 8 firmaya ait olduğu belirtildi.

Haziranda yapılandırılan borçların 5.3 milyar liralık kısmı 2 enerji, 1.6 milyar liralık kısmı ise inşaat firmalarına ait. Diğer sektörlerde faaliyet gösteren 2 şirketin de 3 milyar liralık borcu yeniden yapılandırıldı.