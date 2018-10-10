'İşimizi geri istiyoruz' eyleminin 700. gününe de polis müdahalesi

Ankara Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde devam eden “İşimizi geri istiyoruz” eyleminin 700’üncü gününe de polis müdahale etti. Polisin müdahalesinde 9 kişi gözaltına alındı.

Eyleme destek veren HDP’li milletvekillerden Serpil Kemalbay, “Bu hukuki olmayan keyfi uygulamayı burada teşhir etmek için buradayız” dedi.

Mezopotamya Ajansı'nda yer alan habere göre, Ankara Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde devam eden “işimizi geri istiyoruz” eyleminin 700’üncü gününde HDP’li milletvekilleri Serpil Kemalbay, Rıdvan Turan, Murat Çepni, Türkiye İşçi Partisi (TİP) milletvekillerinden Barış Atay ve Erkan Baş, CHP milletvekilleri Veli Ağbaba, Ali Haydar Hakverdi destek vermek için katıldı. Anıt önünde açıklama yapmak isteyen milletvekilleri ile Yüksel eylemcilerine polis sert müdahalede bulundu.

Polis, eylemcileri gözaltına almak istediği sırada polis ile milletvekilleri arasında arbede yaşandı. Milletvekillerine şiddet uygulayan polis, eylemcilerden Armağan Özbaş, Ertuğrul Çağan, Meltem Selvi, Bülent Özgül, Turgut Türksoy, Mahmut Konuk, Cemal Öksüz, Eser Budak ve İlker Işık gözaltına alındı. Eylemcilerden Acun Karadağ ise müdahale sonucu fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

"Faşizmi gerçekleştiriyorlar"

HDP Milletvekili Serpil Kemalbay, gözaltı ve polisin sert müdahalesine tepki göstererek, “Bu hukuki olmayan keyfi uygulamayı burada teşhir etmek ve engellemek için burada bulunuyoruz. Kaymakama, savcıya ne yazık ki ulaşamıyoruz. Muhataplarımız telefonlarına cevap vermiyor. Burada kollukla vekilleri karşı karşıya getiriyorlar. Biz burada kolluğu da kanunları hatırlatıyoruz. Anayasada demokratik bir hak olarak basın açıklaması ve protesto yapmak bir haktır. Bu hakkı her defasında engelleyenler aslında burada faşizm uygulamasını gerçekleştiriyorlar. Türkiye’yi faşizmle yönetmek zorundalar çünkü Türkiye’yi uçurumun kenarına getirdiler. Ekonomik kriz, savaş şiddet Türkiye’de aslında hepimizin evinde ocağında bir zorluk olarak kendini gösteriyor. İnsanlar çocuğuna pantolon alamadığı için yaşamlarına son veriyorlar. Çocuklar AKP döneminde travmalı büyüyorlar. İnsanlara ağaç kabuğu yesinler diye önerenlere karşı biz burada direnerek mücadele ediyoruz” dedi.