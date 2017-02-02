“İşimi ve ekmeğimi geri istiyorum” diyen öğretmenler böyle gözaltına alındı!

Malaya’da Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve işlerine geri dönmek için 23 gündür eylem yapan Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyesi öğretmenler gözaltına alındı.

Dihaber’de yer alan habere göre, Malatya’da KHK ile görevden uzaklaştırılan Eğitim Sen ve SES üyelerinin 4 haftadır Emeksiz Meydanı’nda “İşimi ve Ekmeğimi Geri İstiyorum” sloganıyla düzenlediği eyleme polis bir kez daha müdahale etti.

Meydanda 23’üncü kez bir araya gelen Özkan Karataş, Erdoğan Canpolat, Cengiz Uğurlu ve Umut Sertaç Ökdemir adlı öğretmenlere destek verildi.

Bodrum’da ihraç edilen Engin Karataş, Antalya’da ihraç edilen öğretmen Sibel Balaç ile Ankara’da tek başına yaptığı eylemlerle tüm Türkiye’nin tanıdığı ihraç edilen Akademisyen Nuriye Gülmen de öğretmenlere destek verdi.

Emeksiz Meydanı’ndaki oturma eyleminde konuşan Gülmen, “Malatya halkı bizler OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle işlerinden atılan devrimci, demokrat kamu emekçileriyiz. AKP iktidarı hiçbir soruşturma yürütmeden bir gün içerisinde işimizi elimizden aldı. Tüm halka OHAL’le teslimiyeti dayatıyor. Biz bu teslimiyeti kabul etmiyoruz. Bugüne kadar onurumuzla emeğimizle çalıştık. İşimizden atıldığımız güne kadar halkın ve emekçilerin yanında olduk. Bugün kendi hakkımızı geri almak için ekmeğimize sahip çıkmak için oturma eylemi yapıyoruz” dedi.

Gülmen’in konuşmasının ardından polisler eylemde olan 7 kişiyi yerde sürükleyerek gözaltına alıp araca bindirdi. Emekçiler İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.