İsim vermeyen bir MHP'li: Evet, kaçamak yaptım

T24 - MHP'de istifa edenlerden biri konuştu: ''Benim görüntüm yayınlanmadı. Ama bu görüntüleri görünce kaçamağım olduğu için ben de istifa ettim.''

Habertürk gazetesi köşe yazarı Balçiçek İlter, bugünkü yazısında (adını vermediği) MHP'den isitfa eden bir isimle yaptığı konuşmaya yer verdi.

İstifa eden MHP'li ''Kaçamak yaptım ama çeken alçak'' diye konuştu:

''Benim görüntüm yayınlanmadı ama dünkü kasette çocuğa yer vermek nasıl vicdansızlıktır. O kadını ve çocuğu deşifre etmek nasıl bir insanlıktır. Bu görüntüleri görünce kaçamağım olduğu için ben de istifa ettim.

(...) Kaçamak dahi olsa, bir kadının deşifre olması yerine milletvekili olmamayı tercih ederim. O kadınların günahı ne? Yapanlar müthiş organize, bizi izlemeye almışlar. Kadınları, cepleri, ev telefonlarını dinlemişler.''



