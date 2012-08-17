İsim İsim 36 Medya Çalışanı ve 'Suçları'

20 Aralık 2011'de evlerine, çalıştıkları gazetelere, dergilere yapılan baskınlarda gözaltına alındılar, 24 Aralık 2011'de tutuklandılar, dokuz aydır cezaevlerindeler. ''KCK Basın Komitesi'' yargılaması İstanbul 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 10 Eylül 2012'de başlıyor.



Tutuklu 36 medya çalışanının 13'ü Dicle Haber Ajansı (DİHA), 10'u Özgür Gündem gazetesi, dördü Demokratik Modernite dergisi, biri Azadiya Welat, beşi Fırat Dağıtım, biri Vatan Gazetesinden, ikisi Fırat Haber Ajansı'ndan (ANF).



Zeynep Kuray hem ANF muhabiri hem de Birgün; Hüseyin Deniz de eski Özgür Gündem şimdi Evrensel muhabiri.



BİA Medya Gözlem ve İfade Özgürlüğü 2012, Nisan-Mayıs Haziran raporuna göre Temmuz ayına cezaevinde giren 95 gazeteciden 62'si ve 36 dağıtımcının tümü Kürt medyasından.



Aralarında imtiyaz sahipleri, yayın yönetmenleri, yazı işleri müdürleri, köşe yazarları, yöneticiler, muhasebeciler, bir medya kuruluşunda var olan her birimden çalışan bulunuyor.



DİHA'dan Oktay Candemir, Fatma Koçak, Kenan Kırkaya, Çağdaş Kaplan, Ertuğ Bozkurt, Sadık Topoloğlu, Semiha Alankuş, Nilgün Yıldız, Mazlum Özdemir, Pervin Yerlikaya, Ramazan Pekgöz, Zuhal Tekiner, Ömer Çelik; Özgür Gündem'den Turabi Kişin, Hüseyin Deniz, Dilek Demiral, Nevin Erdenur, Nurettin Fırat, Ayşe Oymaz, Yüksel Genç, Sibel Güler, Ziya Çiçekçi, Davut Uçar; Demokratik Modernite'den Selahattin Aslan, Saffet Orman, Nahide Ermiş, Ömer Çiftçi; Azadiya Welat'tan M. Emin Yıldırım; Fırat Dağıtım'dan Çiğdem Aslan, Haydar Tekin, Şeyhmus Fidan, Cihat Ablay, İrfan Bilgi; ANF'den Zeynep Kuray ve İsmail Yıldız, Vatan Gazetesin'den Çağdaş Ulus Kandıra ve Bakırköy cezaevlerinden dokuz ay sonra ilk kez dışarı çıkıp Çağlayan'da olacaklar.



''Örgüt üyeliği'' ya da ''örgüt yöneticiliği'' iddiasıyla yargılacak 36 medya çalışanıyla ilgili bilgileri Özgür Gündem'in bilgileri özetleyerek sunuyoruz.



Dicle Haber Ajansı'ndan



Oktay Candemir (eski Van muhabiri): 1976, Van doğumlu. Yedi yıl DİHA'da muhabirlik yaptı. Van'da yayımlanan Prestij gazetesinde çalışırken Zilan Katliamı'yla ilgili bir haberi nedeniyle 1 yıl 6 ay hapis cezası almıştı. DİHA'da yayımlanan dokuz haberi ve haber içerikli görüşmeleri "suç delili" olarak gösteriliyor. Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde



Fatma Koçak (yazı işleri müdürü) : İddiaların neredeyse tamamı gazetecilik faaliyetlerinden oluşuyor. Bakırköy L Tipi Kadın Cezaevi'nde tutuklu.



Kenan Kırkaya (Ankara büro sorumlusu): 10 yıldır DİHA'da çalışıyor. Gazeteci meslektaşlarıyla yaptığı haber içerikli telefon görüşmeleri, internet üzerinden yazışmaları ve Roj TV'ye gündemler hakkında bilgi vermesi hakkındaki iddialar arasında yer alıyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Çağdaş Kaplan (muhabir): 2008'den bu yana DİHA'da. 16 haberi ve haber amaçlı telefon görüşmeleri iddialara arasında yer alıyor. Hapiste de habercilik yapmayı sürdürüyor. Kocaeli Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Ertuş Bozkurt (editör): 1985, Van, Başkale doğumlu. İletişim Fakültesi mezunu ve yüksek lisans öğrencisi. Gazeteciliğe 2003'te başladığı DİHA'da muhabirlik, editörlük ve bölge şefliği yaptı. Hakkındaki suçlamaların neredeyse tamamını habercilik faaliyetleri oluşturuyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde



Sadık Topaloğlu (Urfa muhabiri): Hakkındaki delillerin tümü habercilik kapsamındaki telefon görüşmeleri. Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde



Semiha Alankuş (Diyarbakır editörü): İddianameye göre DİHA'da çalışmak başlı başına bir suç... Alankuş'un not defterinde "Kadın Akademisi" ibareli bir telefon numarasının bulunması da yine "örgütsel suç" olarak nitelendiriliyor. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde.



Nilgün Yıldız (muhabir): 1986, Zonguldak doğumlu. 11 haberi ve "haberleriyle devleti halka zulüm yapan bir devlet gibi göstermek..."ten suçlanıyor. Bakırköy Kadın Cezaevinde.



Mazlum Özdemir (editör): 1979, Diyarbakır Bismil doğumlu, Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi öğrencisi. Gazeteciliğe 2001'de Günlük gazetesinde başladı. Metin Göktepe Ödülleri'nde haber dalında birincilik aldı, belgesel çalışmaları ve bir de kitabı bulunuyor. "Örgüt yöneticiliği"yle suçlanıyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi.



Pervin Yerlikaya (muhabir-muhasebeci): Bakırköy Kadın Cezaevinde.



Ramazan Pekgöz (editör): 1978, Siirt doğumlu. 1998'de gazeteciliğe başladı. Günlük Gazetesinde haber müdürüydü. Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Zuhal Tekiner (imtiyaz sahibi ve yönetim kurulu başkanı): Bakırköy Kadın Cezaevi'nde.



Ömer Çelik (muhabir): Kandıra F Tipi Cezaevi'nde.



Özgür Gündem'den

Turabi Kişin (editör): 1965, Bingöl doğumlu.. 2 Ocak 2012'de tutuklandı. D 10 yıla yakın bir süre cezaevinde yattı. Örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor. Gazetecilik faaliyetleri doğrultusunda yaptığı çalışmalarla suçlanıyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Hüseyin Deniz (Özgür Gündem eski editörü ve Evrensel Gazetesi muhabiri): KCK "Örgüt yöneticisi" olduğu iddia ediliyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Dilek Demiral (eski editör): 1977, İzmir doğumlu. Yurtdışı seyahatleri "suç delili'' olarak gösteriliyor. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde.



Nevin Erdemir (muhabir-editör): 1976, Diyarbakır doğumlu. "Örgüt yöneticiliği" ile suçlanıyor, yurtdışı seyahatleri, haberler ve gizli tanık ifadeler, Özgür Gündem'de çalışması, Özgür Gündem'e yönelik operasyonları protesto toplantısına katılması iddianamede suç delili olarak gösteriliyor. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde.



Nurettin Fırat (editör-köşe yazarı): 1982, Muş Varto doğumlu, İletişim Fakültesi mezunu. Yaptığı bir çok haber ve dosya çalışmasının yanı sıra yayınlanmış iki de kitabı bulunuyor. Örgüt yöneticiliğiyle suçlanıyor. 6 yıldır Özgür Gündem'de çalışıyor. Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Ayşe Oyman (editör): 1978, Cizre doğumlu. İletişim Fakültesi mezunu. Özgür Gündem gazetesinde haber müdürlüğü de yaptı. Bakırköy Kadın Cezaevinde.

Yüksel Genç (köşe yazarı): 1973, Kırıkhan doğumlu. DTK eşbaşkanı olarak Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) düzenlediği uluslararası bir konferansta aldığı notlar, iddianamede "örgütsel içerikli ve basın organlarında Türkiye kamuoyunu manipüle etmek amacıyla tutulmuş notlar" olarak nitelendiriliyor. Bakırköy Kadın Cezaevinde.



Sibel Güler (eski editör): 1977, Dersim'de doğumlu, elektrik mühendisi. "ANF ve DİHA'da yayımlanan haberleri iddianamede sayılan "suç delil"leri arasında. Bakırköy Kadın Cezaevinde.

Ziya Çiçekçi (imtiyaz sahibi - yazı işleri müdürü): 1974, Bingöl doğumlu. Gazeteciliğe dört yıl önce Günlük gazetesinde başladı. Tutuklanınca yazı işleri müdürlüğünü Reyhan Çapan'a devretti. Hakkında açılmış 40'a yakın dava var. Bu davalardan 24 yıl hapis cezası ve para cezaları aldı. İmtiyaz sahibi olarak, gazetenin gelir ve giderleriyle ilgilemesi ve bu kapsamda yaptığı görüşmeler de "suç delili" olarak gösteriliyor Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde..



Davut Uçar (idareci - reklamcı): 1971, Antep doğumlu, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu. Gazeteciliğe 1993'de Özgür Gündem Antep bürosunda başladı. Özgür Yaşam dergisi ve Demokrasi gazetesinin Çukurova temsilciliği ve Yeniden Özgür Gündem gazetesinin Diyarbakır Bölge Temsilciliği yaptı. Aynı gelenekten gelen gazetelerde idare ve satış-pazarlama departmanlarında çalıştı. 2000'den beri bir reklam ajansında yöneticiydi. Kandıra 1 nolu cezaevinde.



Demokratik Modernite'den

Selahattin Aslan (editör): 1980, Şırnak doğumlu. 13 yıllık gazeteci; Özgür Gündem gazetesiyle Özgür Halk ve Genç Bakış - Yurtsever Gençlik dergilerinde temsilcilik ve editörlük yaptı.



"Örgüt üyeliği" iddiasıyla dört yıl cezaevinde kaldı (2007 Nisan -2011 Mart).

Saffet Orman (dergi çalışanı): Hakkari 1991 doğumlu. Dağıtımcı arkadaşlarıyla yaptığı telefon görüşmeler ''suç'' olarak iddianamede yer alıyor. Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevi'nde.



Nahide Ermiş (yayın kurulu): "Şimdi öldürülmesen bile ilerde öldürülme ihtimalin yaşama ihtimalinden çok fazlaydı zaten bebeğim... Adın Uğur olurdu mesela ve 12 yaşına gelirdin vücudundan 13 kurşun çıkardı. Ya da örneğin adın Ceylan olurdu, havan topu patlayıverirdi yanı başında..." notu hakkındaki suç delillere arasında yer alıyor. Bakırköy L Tipi Kadın Cezaevi'nde

Ömer Çiftçi (imtiyaz sahibi): İddianame derginin basım ve dağıtım işleriyle ilgilenmesi ve bu kapsamdaki telefon görüşmeleri de "örgüt üyeliği" suçlamasına "delil" olarak gösteriliyor. Kandıra 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde.



Azadiya Welat'tan

M. Emin Yıldırım (sahibi- genel yayın yönetmeni): Emniyette ifade vermeyi reddetti. Savcılıkta da Kürtçe ifade verme talebi kabul edilmeyince ifadesi alınmadan tutuklandı. Kandıra 1 nolu cezaevinde.



Fırat Dağıtım'dan



Çiğdem Aslan (muhasebeci): 1984 Urfa Birecik doğumlu. Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Muhasebe bölümü mezunu, Anadolu Ünüversitesi'nde yüksek lisans yapıyor. İşle ilgili telefon görüşmeleri örgüt üyeliğine dayanak yapıldı. Bakırköy Kadın Cezaevinde



Haydar Tekin (eski çalışan): 1969 Batman doğumlu. Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevi'nde.



Şeyhmus Fidan (çalışan): 1979, Mardin-Savur doğumlu. Kandıra 2 nolu F Tipi Cezaevi'nde.



Cihat Ablay (çalışan): 1985 Mardin doğumlu. Kandıra 2 Nolu F tipi cezaevinde.



İrfan Bilgi (çalışan): 1987 Mardin doğumlu. Kocaeli 1 Nolu F Tipi Cezaevinde tutuklu.



ANF'den



Zeynep Kuray (BirGün - ANF muhabiri): 2008'den beri BirGün gazetesinde muhabirlik yapıyor. İki yıldır Fırat Haber Ajansı'na da (ANF) haber geçiyor. Bakırköy Kadın Cezaevi'nde.



İsmail Yıldız (ANF muhabiri-Dersim gazetesi yazı işleri müdürü): Gazeteciliğe 2003'te DİHA'da başladı, tiyatroyla birarada sürdürüyor. Haber amaçlı telefon görüşmeleri, Facebook sayfasında yer alan yazılar suç delilleri arasında yer alıyor. Hapisteyken doğan kızı Zerya Zin'i henüz göremedi.



Vatan Gazetesi'nden

Çağdaş Ulus (Vatan Gazetesi muhabiri): 20 Aralık 2011 günü sabah erken saatlerde evinden gözaltına alındı. Kars Selim İlçesi doğumlu. Üniversite eğitimini KKTC'de Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde tamamladı, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Gözaltına alındığında iki buçuk yıldır Vatan Gazetesi'nde çalışıyordu. (bianet.org)