"İşim elimden alınıyor" diyen çaycı, Bursa Valiliği önünde kendini yakmak istedi

Bursa’nın Uludağ ilçesindeki Bakacak Çaycısı Fikret Güven, büfesine gelen yolun kapatılmasıyla işinin elinden alınmak istendiğini söyleyerek, Valilik önünde kendini yakmak istedi. Polislerin yangın tüpüyle müdahalesi sonucu söndürülen Güven, ölümün eşiğinden döndü.

ANKA'nın haberine göre; Güven’in işlerinin seyir noktasına giden yolun kapatılmasıyla bozulduğu belirtildi. Güven’in iddiasına göre; 'kar araçlarını kiralamak isteyen firmalar, Bursa Valisi’ne yolun tehlikeli olduğu ve kapanması gerektiği' yönünde baskı yaptı.

Güven işleri kötüye gittiği gerekçesiyle Valilik önünde kendini yakmak istedi. Güven'e polisler yangın tüpleriyle müdahale ederek ateşi söndürdü ve hastaneye kaldırdı.

Güven, yolun toprakla 1 ay kapalı tutulduğunu ve vatandaşların araç kuyruklarında mağdur edildiğini öne sürdü. Yolu tüm girişimlerine rağmen açmadıklarını iddia eden Güven, “Yolu 4 metre karla da kapattılar. Niye, müşteriler buraya gelmesin. Vali bey geliyor diye sonra yoldaki karı hemen sıfırladılar. Diyorum ya devletin gömleğini giyenler devlete ihanet ediyor diye. İşte bu yüzden söylüyorum. Kar motorları Bakacak’a gelecekti. Gelmiyor, yarı yoldan geri dönüyor. Bunu niye yapıyorlar? Biz burada ucuza satıyoruz ya buraya gelmesinler, kendi kafelerine gitsinler diye. Bunu anlatıyorum Vali beye, beni büfemi yıkmakla tehdit ediyor. Ben bakanına kadar derdimi anlattım, kimse beni dinlemedi" ifadelerini kullandı.