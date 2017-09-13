İsim benzerliğine kurban gitti

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de 2 gün önce tabanca ile vurularak öldürülen 34 yaşındaki Mustafa Demirkol\'un, isim benzerliği yüzünden cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Merkez Melikgazi İlçesi Caferbey Mahallesi\'nde 2 gün önce, işsiz olan Mustafa Demirkol, tabanca ile 3 yerinden vurarak öldürüldü. Cinayetle ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 yaşındaki Volkan Siler, 19 yaşındaki İsmet Durmuş ve 43 yaşındaki Süleyman Avcı\'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde; uyuşturucu ticaretinde anlaşmazlık yaşadıkları Mustafa T.\'yi öldürmek istedikleri ancak isim benzerliği nedeniyle Mustafa Demirkol\'u öldürdükleri ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



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