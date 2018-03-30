T24 LogoT24 Logo
Gündem

Işıl'dan 3 gündür haber alınamıyor

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca'dan (18) bir daha haber alınamadı

30 Mart 2018 19:42

Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM\'da salı günü garson olarak çalıştığı iş yerine gittiğini söyleyerek evinden çıkan Işıl Karaca\'dan (18) bir daha haber alınamadı. Kayıp ihbarı sonrası Karaca\'nın bulunması için güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Ortakent Mahallesi\'nde yaşayan Işıl Karaca, salı günü garsonluk yaptığı alışveriş merkezindeki restorana gitmek için evden ayrıldı. Akşam eve dönmeyince meraklanan annesi Türkan Karaca (40), kızının bulunması için polise ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yaptığı araştırmada, Karaca\'nın salı günü iş yerine hiç gitmediği anlaşıldı. Işıl Karaca\'nın bulunması için polis ve jandarma çalışma başlattı. 4 çocuk annesi Türkan Karaca, \"Ben bir anneyim. Kızım gittiğinden beri ailece çok perişanız. Allah kimseye böyle bir şey yaşatmasın. Şu an kızımın durumu nasıl, ne yiyor, ne içiyor ve nerede hiçbir fikrim yok. Kızımın bir an önce bulunmasını istiyorum. Kızım kaçmış da olabilir, kaçırılmış da ama yaşı da tutuyor, kaçmasına da gerek yok. Haber alamadığımız için kızımın hayatından endişe ediyorum. Bir an önce eve dönmesini istiyorum\" dedi. Anne Karaca, kızını gören ya da yerini bilenlerin polise ve jandarmaya ulaşmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nilüfer DEMİRBODRUM Muğla DHA BODRUMIşıl KaracaKayıpKaracaOrtakent MahallesiAkşamTürkan KaracaPolisinKızımAllahKızımınHaberBirAnne KaracaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

İstanbul Emniyeti'nden Fatih'te bekçilerin üzerini aramasına izin vermeyen vatandaşın darp...

Kraliyet ailesinden ayrılan Meghan Markle’ın yeni projesi belli oldu...

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24