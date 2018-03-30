Işılay Saygın: Kadına şiddet, istismar konularında kanunlar yeterli ama uygulayıcılar yetersiz

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- TÜRK Kadınlar Konseyi Genel Başkanı olan eski Devlet Dakanı Işılay Saygın, kadına yönelik şiddete dikkat çekerek, \"Kanunlarımızın kadına yönelik şiddet, istismar ve özellikle cinayet konularında yüzde 100 yeterli olduğuna düşünüyorum. Fakat kanun uygulayıcılarının yetersiz olduğuna inanıyorum\" dedi.

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi, İş-Kur Manisa İl Müdürlüğü, Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle, Hacıhaliller Mahallesi\'nde ev kadınlarına yönelik tarihi Manisa Bezi Dokuma Kursu açıldı. Hikmet Onan İlkokulu\'nun bahçesindeki iki katlı binanın alt katındaki kursun açılışına Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer\'in eşi Fatma Dilek Güvençer, Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı eski Devlet Bakanı Işılay Saygın, AK Partili Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, İş-Kur Manisa İl Müdürü Sinan Aktaş, Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şube Başkanı Mübeccel Kafkaslı ve mahalledeki kadınlar katıldı. Manisa Bezi Dokuma Kursu\'nun açılış kurdelesini kesen protokol üyeleri daha sonra kursiyelerin çalışmalarını inceledi. Açılışta konuşan Şehzadeler Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kanca, Manisa bezi dokuması konusunda 11\'inci kursu açtıklarını belirtip, \"Bu yıl içerisinde 135 evkadını Manisa bezi dokuma kursuna katılıp, sertifika aldı. Yeni açılan kursumuza ise 15 ev kadını katıldı. Kursa katılan kadınlarımıza İŞKUR Manisa İl Müdürlüğü tarafından günlük cep harçlıkları da verilecek. Kursumuz eylül ayına kadar devam edecek\" dedi.

\'MANİSA BEZİNİN PATENTİNİ ALAN BİR KADIN BİRLİĞİYİZ\'

Türk Kadınlar Konseyi Manisa Şubesi Başkanı Mübeccel Kafkaslı da Manisa Bezi Dokuma Kursu\'nu açmalarındaki tek amaçlarının kadınlara altın bilezik kazandırıp ev ekonomilerine katkıda bulunmasını sağlamak olduğunu söyledi. Bazı derneklerin Manisa bezini kendilerininmiş gibi göstermesine sitemde bulunan Kafkaslı, \"Tarihi Manisa bezi dokumasını Manisa\'da biz başlattık. Ancak şimdi Manisa bezini sahiplenmeye çalışanlar var. Onların hepsi çakma. Manisa bezini canlandırmak ve günümüze kazandırmak için en büyük mücadeleyi biz veriyoruz. Türk Kadınlar Konseyi olarak tarihi Manisa bezinin patentini alan bir kadın birliğiyiz\" diye konuştu.

SAYGIN\'DAN MANİSA BEZİNE ÖVGÜ

Türk Kadınlar Konseyi Genel Başkanı ve eski Devlet Bakanı Işılay Saygın ise kamu yararına çalışan bir dernek olduklarını vurgulayarak, \"30 ilde faaliyet göstermekteyiz. En çalışkan şubemiz Manisa\'dır. Elinden geldiği kadar kurum, kuruluşların ve belediyelerimizin destekleriyle kadınlarımız için önemli işler yapmaktadır. Özellikle kadınlarımıza, halı, kilim ve Manisa bezi dokumasını öğretmektedir. Ben de devlet bakanlığı yaptığım dönemde halı ve kilim dokumacılığına önem vermiştim. Bu nedenle dokunması kadar pazarlanması konusu da çok önemli. Manisa şubemiz bunu başarmış durumda. Böylece kadınlarımız ev ekonomilerine önemli katkı sağlamakta\" diye konuştu.

\'KANUN UYGULAYICILARIN YETERSİZ OLDUĞUNA İNANIYORUM\'

Son yıllarda kadına yönelik şiddet, istismar ve cinayet olaylarının arttığına dikkati çeken Saygın, şöyle devam etti:

\"Kanunlarımızın kadına yönelik şiddet, istismar ve özellikle cinayet konularında yüzde 100 yeterli olduğunu düşünüyorum. Fakat kanun uygulayıcılarının yetersiz olduğuna inanıyorum. Görüyoruz bir hakim a derken, öteki hakim b diyor. Alınan kararların caydırıcı olabilmesi konusunda kanunlarda hiçbir mani yok ama uygulayıcıların uygulamadaki farklılıklarından dolayı maalesef son yıllarda kadına yönelik istismar, cinayet, taciz, baskı olayları artıyor. O nedenle hakimlerimizin caydırıcı, adil kararlar almasını istiyoruz. Başka bir şey istemiyoruz.\"



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