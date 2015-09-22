Işıl Karakaş, AİHM'nin başkan yardımcılığı görevine seçildi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarından Işıl Karakaş, başkan yardımcılığı görevine seçildi.

AİHM'nin yeni yönetimi, dün yapılan seçimlerle belirlendi. Gizli oylamayla yapılan seçimler sonucunda, İtalyan yargıç Guido Raimondi AİHM'in yeni başkanı olurken, Türk yargıç Karakaş ile Macar yargıç Andras Sajo başkan yardımcılığı görevine geldi.

AİHM'nin yeni başkan ve başkan yardımcıları 1 Kasım'da göreve başlayacak. Başkan ve başkan yardımcıları, üç yıllık süre için bu görevlere seçildi.



Karakaş, 2008 yılından bu yana AİHM'de Türkiye'nin yargıcı olarak görev yapıyor.1959 yılında kurulan AİHM, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde, insan hakları ihlallerinin cezalandırılması konusunda önemli bir rol oynuyor. AİHM'in,1950'de hayata geçirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) uygulanması ve üye ülkelerin denetlenmesi konusunda da belirleyici rolü bulunuyor.