T24 LogoT24 Logo
Gündem

Işıl Karakaş, AİHM'nin başkan yardımcılığı görevine seçildi

AİHM'nin yeni başkan ve başkan yardımcıları 1 Kasım'da göreve başlayacak

22 Eylül 2015 11:22

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıçlarından Işıl Karakaş, başkan yardımcılığı görevine seçildi.

AİHM'nin yeni yönetimi, dün yapılan seçimlerle belirlendi. Gizli oylamayla yapılan seçimler sonucunda, İtalyan yargıç Guido Raimondi AİHM'in yeni başkanı olurken, Türk yargıç Karakaş ile Macar yargıç Andras Sajo başkan yardımcılığı görevine geldi.
AİHM'nin yeni başkan ve başkan yardımcıları 1 Kasım'da göreve başlayacak. Başkan ve başkan yardımcıları, üç yıllık süre için bu görevlere seçildi.

Karakaş, 2008 yılından bu yana AİHM'de Türkiye'nin yargıcı olarak görev yapıyor.1959 yılında kurulan AİHM, Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerde, insan hakları ihlallerinin cezalandırılması konusunda önemli bir rol oynuyor. AİHM'in,1950'de hayata geçirilen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) uygulanması ve üye ülkelerin denetlenmesi konusunda da belirleyici rolü bulunuyor.

 

ETİKETLER

ışıl karakaşaihmbaşkan yardımcılığıyeni yönetim1 kasımtürkiye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24