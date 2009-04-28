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Spor

Işıl Alben'den kötü haber

28 Nisan 2009 13:27


Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan yarı final maçının ilk yarısında sol dizinden sakatlanıp oyunu terkeden milli guard Işıl Alben 'den kötü haber geldi.

Galatasaray Bayan Basketbol Takımı'nın dün akşam Fenerbahçe ile yaptığı maçta sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Işıl Alben'in ilk muayenesi Acıbadem Hastanesi'nde yapıldı. İkinci periyodun sonlarına doğru bir hava topu mücadelesinde sakatlık geçiren Işıl'ın ön çapraz bağlarının koptuğu anlaşıldı.

Çekilecek MR'la dizindeki son durum netleşecek olan Işıl Alben 'in dizindeki ödem dağıldıktan sonra bu hafta içinde ameliyat olacağı belirlendi. Işıl Alben 'in iyileşme süresinin 6 ay'ı bulabileceği öğrenildi.

Işıl Alben'in 5-6 ay içerisinde sahalara dönmesi bekleniyor.

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