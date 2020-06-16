Işıl Alben'in ayrılığından Mustafa Cengiz'in haberi olmadı; taraftar Ömer Yalçınkaya'nın istifasını istiyor!

Galatasaray kadın basketbol takımının simge isimlerinden Işıl Alben'in ayrılığı sarı kırmızılı camiada şaşkınlık yaratırken, başkan Mustafa Cengiz'in tedavisi nedeniyle konudan haberi bile olmadığı iddia edildi.

Işıl Alben, dün bir mesajla maaşında indirime gitmesine karşın, yönetim tarafından aranmadığını belirterek, "Sözleşmem feshedildi, artık bu benim istenmediğimin ispatı" sözleriyle Botaş'a transfer olduğunu açıklamıştı.

Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; Mustafa Cengiz’in tedavi sürecinde olması sebebiyle sözleşme yenileme konusunda hızlı adım atılamaması ve Işıl Alben'in de belirttiği gibi bir kez bile aranmaması ayrılığı kaçınılmaz bir hale getirdi.

Taraftar Ömer Yalçınkaya istifa etsin istiyor

Galatasaray'da kadın ve erkek takımlarının teknik ekibiyle sözleşme uzatılmamışken Işıl ve Tilbe gibi iki milli basketbolcunun ayrılması taraftarı ayağa kaldırdı.

Sosyal medyada yaşananlara büyük tepki gösteren ve birlik olan taraftarlar Genel Menajer Ömer Yalçınkaya'yı hedef aldı.



Taraftarlar Yalçınkaya'yı istifaya davet ederken, Galatasaray basketboluna gönül veren kişilerin yaşananların tek sorumlusu olarak tuttuğu Ömer Yalçınkaya sessizliğini koruyor. Twitter'da birlik olan taraftarlar Galatasaray tribününün lider grubu ultrAslan'ı da tepki göstermeye davet etti.