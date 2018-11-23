Işıklarda beklememek için refüje çıktı... Kuralları hiçe sayan sürücü kamerada

GEBZE (KOCAELİ), (DHA) - KOCAELİ\'nin Gebze ilçesinde, trafiği tehlikeye atan bir sürücü ışıklarda beklememek için aracıyla refüje çıkıp karşı şeritte ilerledikten sonra yeniden refüjü aşarak yola girdi. Trafik magandasının yaptıkları cep telefonuyla görüntülendi.

Gebze\'de bir sürücünün trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar cep telefonuyla kaydedildi. Gebze Organize Sanayi Bölgesi\'nde trafik ışıklarına yaklaşıldığı sırada otomobil sürücüsü yaptıkları ile sürücüleri şaşkına çevirdi. 41 YS 574 plakalı otomobili ile refüje çıkıp karşı şeride geçerek ilerleyen sürücü, karşıdan araçların gelmesi üzerine yeniden refüjü aşıp trafik ışıklarının önüne doğru yaklaştı. Trafik magandasının yaptıkları bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülenerek, sosyal medyada paylaşıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Aracın refüje çıkıp karşı şeride geçmesi

Karşı şeritten gelen araçlar, aracın yeniden refüjü aşıp yola girmesi

