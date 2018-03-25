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Işıklar iklim değişikliğine dikkat çekmek için söndü

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İKLİM değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü

25 Mart 2018 00:16

Mehmet İlkay ÖZER - Cemil ÖZDEMİR - Ali Kerem BENGİ - Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, (DHA)- İKLİM değişikliğine dikkat çekmek amacıyla İstanbul\'un sembol yapıları 1 saatliğine karanlığa gömüldü. 
Doğal Hayatı Koruma Vakfı\'nın 2007\'den bu yana her yıl düzenlediği \"Dünya Saati\" etkinliği kampanyasında, bu sene de dünyadaki birçok anıtsal yapı, kurum binası ve evlerin ışıkları 20.30 ile 21.30 saatleri arasında iklim değişikliğine dikkat çekmek için kapatıldı. İstanbul\'da da bu etkinlik kapsamında Boğaz köprüleri, Ayasofya Müzesi, Dolmabahçe Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye Camileri gibi pek çok yapının yanı sıra; Galatasaray, Kadir Has Üniversiteleri gibi birçok kurumun 1 saatliğine ışıkları kapandı. İstanbullular da evlerinin ışıklarını söndürerek etkinliğe destek verdi.
 
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