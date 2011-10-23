Işıkara: Hissedilen deprem 10 şiddetindedir

T24 - Uzmanlar Van'da, merkez ilçeye bağlı Tabanlı köyü merkezli 7,2 büyüklüğünde depremi değerlendirdi. Kızılay Genel Başkanı Başdanışmanı Ahmet Mete Işıkara, "6.6 yerel büyüklüğünün olduğunu esas büyüklüğün ise 7.3 olduğunu Kandilli az önce açıkladı. 7.3 oldukça büyük bir depremdir. Hissedilen 10 şiddetindedir" dedi.

IŞIKARA: HİSSEDİLEN 10 ŞİDDETİNDENDİR



Kızılay Genel Başkanı Başdanışmanı Ahmet Mete Işıkara, depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamada; "6.6 yerel büyüklüğünün olduğunu esas büyüklüğün ise 7.3 olduğunu Kandilli az önce açıkladı. 7.3 oldukça büyük bir depremdir. Hissedilen 10 şiddetindedir. Beni korkutan oradaki yapı stoğu. Burada vatandaşlarımıza benim önerim, hasarlı binalara girmesinler. Türk Kızılay'ı hemen faaliyete geçti. tüm destekler deprem bölgesine sunuluyor. Bu artçı şoklar uzun süre devam edecek. 6 büyüklüğünde bir şok olabilir, olağan karşılamak lazım. Havaalanı hasarlı deniyor, pist hasarlıysa daha kötü bir durum var. Çünkü pist hasarlı ise yardım ekipleri nasıl bölgeye ulaşacak? 6- 6.9 civarındaki deprem ülkemizde yılda birkere olabilir demiştim. 7'nin üzerindeki bir deprem 7-8 yılda olabilir demiştim. En son düzce depremi olmuştu. Ondan bu yana 7.'nin üzerinde bir deprem yok demiştim. Bu durum Türkiye'nin deprem gerçeğinin bir göstergesi. Deprem olacak gerçeğini kabul etmek gerekiyor. Başka bir bölgeyi tetikleyeceğini düşünmüyorum. Artçı şoklar büyük şiddetlerde devam edecektir. Bunlar olağan durumlardır. Halkın dışarıda beklemesi, hasarlı evlere girilmemesi gerekiyor. Halkın mobilyaları sabitlemesi gerekiyordu, deprem sırasında paniklememek de çok önemlidir. Ancak bu durumlara alışmamız gerekiyor"

TÜYSÜZ: BU DEPREM 50 YILDA BİR OLUR



İTÜ Maden Fakültesi öğretim üyesi Prof. Okan Tüysüz, bölgede çok hareketli faylar olduğunu ve geçmişte de önemli depremler yaşandığını belirterek, "Bölgede 6.5 büyüklüğünde bir deprem her 50 yılda bir olabiliyor. Deprem üretmeye uygun bir bölge.



Bizim açımızdan şaşırtıcı değil. 6.6 önemli bir deprem. 6.5'tan sonra zeminde önemli deformasyonlar ve kaymalar oluşuyor. Hasarın fazla olmasını beklediğimiz bir durum" dedi.



Bu büyüklükte bir depremin arkasından çok sayıda artçı deprem meydana gelebileceğine dikkat çeken Tüysüz, hasarlı yapılara girilmemesi uyarısı yaptı.

BARGU: ARTÇILAR 6'NIN ÜZERİNDE OLABİLİR"



İstanbul Üniversite Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Simav Bargu: Bunun yıkıcı bir deprem olduğu belli, büyüklüğü 6'nın üzerinde. Mutlaka yıkılan binalar vardır. Bölge Türkiye'nin birinci derece deprem bölgelerinden birisi. Depreme Kuzey Anadolu Fayı'nın neden olduğunu düşünüyorum.



Bu depremin bir öncü değil, ana deprem olduğunu düşünüyorum. Ama bundan sonra artçılar olabilir. Dilim varmıyor ama artçıların büyüklüğü 6'dan aşağı olmayabilir."

