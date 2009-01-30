Işıkara: Deprem çok yakın

Marmara'da son bir haftada meydana gelen küçük depremlerin büyüğünün habercisi olduğunu belirten Prof. Dr. Ahmet Mete Işıkara, büyük Marmara depremini 2010 ile 2014 yılları arasında beklediğini söyledi.





Geçmişten örnek veren Işıkara 1999 depreminin Gölcük ve İzmit körfezi'nde yaşanan küçük küçük depremlerin ardından meydana geldiğini ifade etti.



Türk Kızılayı tarafından başlatılan ‘Toplum Liderlerini Teşkilatlandırma Projesi’ kapsamında Tekirdağ Ticaret Odası’nda düzenlenen seminere katılan Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü eski Müdürü ve Türk Kızılayı Genel Başkan Başdanışmanı Prof.Dr. Ahmet Mete Işıkara, gazetecilerin Marmara’da yaşanan depremlerle ilgili sorularını yanıtladı.



Son dönemde özellikle Marmara Denizi'nde meydana gelen depremlerin büyük depremin habercisi olduğunu söyleyen Işıkara, “Marmara Denizi'ndeki son dönemdeki depremlerin olmaya devam edeceğini düşünüyoruz. Marmara Denizi'nde ve çevresinde sürekli büyük deprem olma ihtimali var. Bunu 13 Kasım 1999'dan beri telaffuz eden benim. Kendi olasılık hesabıma göre ki buna olasılık modeli diyorum 2010 ile 2014 en riskli süreç olarak gözüküyor. Bu Marmara'daki potansiyel deprem tehlikesi açısından ama olasılık yani olmama olasılığı da var. Ama yaptığım hesaplara göre 2010 ila 2014 en yüksek olasılığın o zaman çerçevesi olduğunu gösteriyor” dedi.



Gemlik uyarısı



Küçük depremlerin büyüklerinin habercisi olduğunu söyleyen Işıkara, “Türkiye'de nereye gidersen git, bir deprem üreten odakla başbaşa yaşıyorsun. 1999 depreminin olduğu Gölcük ve İzmit körfezi küçük küçük depremlerin kümeleştiği bir yer. 1999 depremi o küçük küçük depremlerin kümeleştiği yerde oldu. Benzer kümeleşme Gemlik'te de var. Gemlik'te deprem olursa 17 Ağustos’u İstanbul nasıl hissettiyse Gemlik'te olacak depremi de o şekilde hissedecektir. Aynı şekilde Tekirdağ ve Marmara'nın etrafındaki yerleşim yerleri de etkilenecektir.



Diğer deprem beklentisi de adaların diğer tarafında beklenen bir yerdir. Tabi ondan İstanbul çok etkilenecek. Özellikle kıyı şeridi yani Avrupa yakasındaki kıyı şeridi çok fazla etkilenecek. Dolayısıyla böyle iki tane deprem yeri var İstanbul için ama çevre iller Marmara'nın etrafındaki çevre illerde bu depremi hissedecektir. Eğer kötü bir yapılaşmaysa işte Avcılar'daki benzer olaylar Trakya etrafındaki yerleşim yerlerinde de olabilir” dedi.