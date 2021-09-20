Işık yoluyla kablosuz hızlı internet teknolojisi Afrika'da başarıyla denendi

Yeni yöntemde bağlantı için kablolara gerek olmaması sayesinde altyapı maliyetleri ciddi oranda düşecek.

Alphabet X ekibi iki kent arasında 20 gün süren denemede 700 terabayt civarında verinin aktarıldığını ve sistemin yüzde 99,9 süreyle işler halde olduğunu açıkladı.

Blogdaki paylaşımda "Her türlü iklim koşulunda mükemmel bir şekilde işlemese de Taraa'nın bu 20 günlük denemedeki performansını sürdürmeye devam edeceğine ve 17 milyon kişinin yaşadığı bu iki kentteki insanlara uygun fiyatlı ve hızlı internet sağlamada kilit bir rol oynayacağına güveniyoruz" dedi.

Araştırma ekibi sis ve pus gibi durumlarda veya ışık kaynağıyla alıcı arasından kuşlar geçerken sinyalin kesilebildiğini fakat yine de fiyat avantajı nedeniyle yoksul ülkelerde tercih edilebileceğini belirtiyor.

Ekip hava koşullarına göre sinyali bir miktar iyileştirme ve kuş uçuşlarının etkisini de azaltmanın yollarını buldu.

Blogdaki paylaşımda "San Francisco gibi sisli bir yer bu sistemi kullanmak için ideal bir yer olmasa da dünyanın pek çok yeri bunun için ideal bir iklime sahip" dedi.

Denemeler Kenya, Hindistan, ABD ve Meksika'da devam edecek.

Alphabet X'in hayata geçirmeyi hedeflediği diğer projelerden bir kısmı şöyle: