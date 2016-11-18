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BBC Türkçe

Işık: Rusya'nın S-400 teklifini gözardı etmeyiz

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de başka ülkelerle hava savunma sistemi satın alma görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı. Işık, "Rusya'nın şu andaki tavrı olumlu" dedi.

18 Kasım 2016 15:52

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Türkiye'nin hem Rusya'yla hem de başka ülkelerle hava savunma sistemi satın alma görüşmelerini sürdürdüğünü açıkladı.

Fikri Işık, 'NATO'yla uyumlu bir füze savunma sistemine sahip olmayı ümit etmekle birlikte Rusya'nın bu teklifini de göz ardı etmediklerini' belirtti.

Bakan Işık şunları söyledi:

"Bu ihtiyacın giderilmesi için çalışmalar sürdürülüyor. Bu tek boyutlu sürdürülmüyor. Sadece Rusya ile S-400 için görüşmüyoruz, bunun dışında bu konuda elinde sistem olan diğer ülkelerle de görüşmeler yapılıyor.

"Rusya'nın şu andaki tavrı olumlu. Bu noktada ümit ederiz ki özellikle NATO üyesi ülkeler daha ciddi bir gayret gösterirler ve NATO'yla uyumlu bir füze savunma sistemimiz olur ama biz hiçbir zaman Rusya'nın bu teklifini de göz ardı etmiyoruz.

"Bunun üzerinde de yoğun şekilde çalışıyoruz. Nihai hedefimiz ise bu hava savunma sistemlerini, füze savunma sistemlerini yerli olarak üretmek."

iptal etmişti

3 milyar 400 milyon dolarlık anlaşma, Türkiye tarihinin en büyük savunma ihalesiydi ve ABD ile diğer NATO üyesi ülkeleri endişelendirmişti.

Bu arada Işık Türkiye'nin olası El Bab operasyonuyla ilgili de konuştu.

Işık, "El Bab konusunda sadece Türkiye'nin değil Amerika ve Rusya'nın da bazı düşünceleri var. Burada mümkün olduğu kadar konuyu masada ve iletişim yoluyla götürmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.

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