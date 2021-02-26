Işık Ökte: İç siyaset konuşmadan doların hareketi anlaşılamaz; gündemimiz HDP'lilere fezlekeler değil reform paketi, ABD'yle ilişkiler olmalı

Dolardaki sert yükselişi Fx TV'nin YouTube kanalında değerlendiren yatırım uzmanı Işık Ökte, "İç siyasetin kaynamaya başladığı dönemlerde yerliler dolarizasyona tekrar giriyor" dedi.

“İç siyaseti konuşmadan dolar hareketini yorumlamak doğru olmaz" diyen Ökte şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı il kongrelerindeki konuşmalarıyla yükselen bir tansiyon ortamı var. Özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı ve Berat Albayrak konusundaki söylemler… Bu söylemler biraz rahatsız edici. Yerli bence dolarizasyon tarafına tekrar kaymaya başladı. Türkiye’de bir numaralı gündem maddesi ABD ilişkileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Mart ayında açıklayacağı reform paketi olması gerekirken ne yazık ki, Adalet ve Kalkınma Partisi içinde değişiklikler olacak mı, olacaksa nasıl olacak konusu ve HDP’lilere fezlekeler bir numaraya çıktı. İç siyasetin kaynamaya başladığı dönemlerde yerliler dolarizasyona tekrar giriyor. Ben, dolarda 6.96 TL’den başlayan yukarı yönlü harekette yerli alımlarının yabancının karını alıp gitmesinden daha etkili olduğunu düşünüyorum."

"Naci Ağbal'la çok iyi bir sürece girmiştik..."

Sert siyasi ortamın hızla yumuşatılması gerektiğini belirten Ökte, "Sayın Naci Ağbal’la Türk Lirası için çok iyi bir sürece girmiştik. 650’lere çıkan makro risk primimiz 300’ün altına inmişti. Yine 180 derecelik bir hareketle kötüleşmeye dönmememiz lazım. İnsanların kafasında şu anda küreselden daha çok iç siyaset olduğuna inanıyorum." dedi.

Ökte şöyle devam etti:

"Yeni bir ABD Başkanı geldi. O ABD Başkanı’nın atadağı, Türkiye’yi çok iyi tanıyan Dışişleri Bakanı Blinken ve takımı var. Onlarla sayın İbrahim Kalın’ın bir beyaz sayfa açmak için çalışıyor. F-35 programına geri alınmamızı, S-400’leri, Halkbank davasını konuşacağız. Bunları konuşacakken bizim ana konumuzun HDP fezlekelerimizin olmaması lazım. Bizim ana konumuzun ABD ile ilişkilerin iyileştirilmesi ve ülkeye tekrar yabancı uzun vadeli yatırım çekmek olması lazım. Reform paketinde kadın, hayvan hakları, vergi reformu, İstanbul Finans Merkezi reformunu konuşmaya ihtiyacımız varken biz bir anda iç siyaset konuşmaya başladık. Sanki bir seçim dönemine giriyoruz gibi…”

Ekonomi Servisi