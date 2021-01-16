Işık Ökte: Dünya piyasalarında bir numaralı gündem maddesi, gelir dağılımındaki bozulma

Yatırım uzmanı Işık Ökte, dünya piyasalarının gündeminde merkez bankalarının izlediği politikanın gelir dağılımında yol açtığı bozulma ve ABD’nin yeni Başkanı Biden’ın buna karşı alması beklenen önlemlerin olduğunu belirtti. Prortföy yöneticisi Işık Ökte, küresel piyasalarda geçen hafta yaşanan satış dalgasıyla ilgili Artunç Kocabalkan’ın sorularını yanıtladı.

Merkez bankalarının pandeminin olumsuz ekonomik etkilerini önlemek para basmasının gelir dağılımında büyük bozulmaya yol açtığını vurgulayan Ökte, hisse senedi tutan yatırımcıların daha zengin olurken, orta ve dar gelirli sınıfların fakirleştiğini kaydetti.



Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın, hisse senedindeki artışa paralel olarak kısa sürede servetini katlayarak dünyanın en zengin insanı haline geldiğine dikkat çeken Ökte, gelir dağılımındaki bozulmanın piyasaların bir numaralı gündem maddesi haline geldiğini belirtti.

Ökte, ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden’ın, temsilcisi olduğu Demokrat Parti’nin yoksullardan yana politikalarını sürdürerek gelir dağılımını düzeltici politikalar uygulamasının beklendiğini ifade ederek, bunun piyasalarda olumsuz bir hava doğurduğunu vurguladı.



Ökte, "Gelir dağılımını düzeltici hangi yolu izleyeceklerini bilmiyorum. Ama izlenecek yolun piyasaları rahatsız edeceği ortada. Zenginlerden daha fazla vergi mi alacaklar, senelerdir vergi ödemeyen firmalara önlem mi getirecekler, bilmiyorum ama bir şeyler yapacaklar" dedi.

Ökte, gelir dağılımını düzeltici politikaların teknoloji hisselerinde düşüşe, değerli metallerde ise yükselişe yol açacağı öngörüsünde bulundu.

Ekonomi Servisi